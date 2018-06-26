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Banvit, Stefan Bircevic ile anlaştı

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA,(Balıkesir),() Banvit, geçen sezon İstanbul BBSK'da oynayan Stefan Bircevic ile anlaşma sağladı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit geçtiğimiz sezon İstanbul BBSK’da oynayan Sırp oyuncu Stefan Bircevic...

Banvit, Stefan Bircevic ile anlaştı

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA,(Balıkesir),()

Banvit, geçen sezon İstanbul BBSK'da oynayan Stefan Bircevic ile anlaşma sağladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit geçtiğimiz sezon İstanbul BBSK’da oynayan Sırp oyuncu Stefan Bircevic ile anlaştı. Bircevic geçen sezon Basketbol Süper Ligi’nde 12.5 sayı ve 4.6 ribaund ortalamaları ile oynarken FIBA EuroCup’ta da 11.5 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları ile mücadele etti. Son olarak 2016 yazında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Olimpiyat Oyunları’nda Sırbistan Milli Takımı forması giyen Bircevic, ülkesi ile birlikte 5 maça çıktı ve gümüş madalya kazandı.

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