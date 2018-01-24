Banvit - Rosa Radom: 74-64

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),()

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Georgios Pauranidis (xxx), Sasa Maricic (xxx), Zdenko Tomasovic (xxx)

BANVİT: Thomas 11 (xxx), Şehmuz (?), Kulig 22 (xxx), Tolga 2 (xx), Vidmar 7 (xxx), Rautins 9 (xxx), Rıdvan (xx), Taylor 11 (xxx) ,Caloiaro 12 (xxx)

ROSA RADOM: Punter 26 (xxx), Auda 8 (xxx), Piechowicz 3 (xx), Zegzula (?), Trojan (x), Szymanski (x), Zaytesev 7 (xx), Szymkiewicz 9 (xxx), Sokolowski 7 (xx), Harrow 4 (x)

1'İNCİ PERİYOT: 19-13

DEVRE: 36-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-50

5 FAUL İLE ÇIKAN: Zaytesev (35.18) (Rosa Radom’)

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 12'nci hafta karşılaşmasında Kara Ali Spor Salonu’nda Polonya temsilcisi Rosa Radom ile karşılaşan Banvit zorlu geçen karşılaşmadan 74-64 galip ayrıldı ve gruptaki 9'uncu galibiyetini alarak liderliğini korudu.

Periyodun ilk dakikalarında Auda, Punter ve Szymkiewicz ile kolay sayılar bulan Rosa Radom ilk 5 dakikaya 4-8 önde girdi. Toparlanan Banvit periyot bitimine 3 dakika kala Taylor ve Rautins’in üçlükleriyle 11-10 öne geçti. Punter’in sayılarına Kulıg’in cevap vermesiyle Banvit ilk çeyreği 19-13 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte Banvit, Kulig ile sayılar bulmaya devam etti. Maçın 13'üncü dakikadasında hızlı hücumlarla etkili olan Banvit, Caloiaro'nun üst üste attığı sayılarla farkı 10'a çıkardı (25-15). Devrenin bitimine 5 dakika kala 27-19'luk skor avantajına sahip olan Banvit, soyunma odasına da 36-29'luk üstünlükle girdi.

İkinci yarıya Vidmar'ın smaç basketiyle başlayan Banvit, hemen ardından Rautins'in dış atıştan bulduğu isabetle 41-29 öne geçti. Rosa Radom ise Punter ile skor üretmeye başlarken, maçın 26'ncı dakikasında Szymkiewicz'in dış atış isabetiyle fark 2'ye indi (43-41). Ardından Auda skoru 45-45'e eşitlerken, son anlarda Piechowicz ile basket bulan konuk ekip kader çeyreğine 49-50 önde başladı.

Son çeyrekte Kulig'in smaç basketiyle kendine gelen Banvit, özellikle son 5 dakikada sert savunmasıyla öne çıktı. Polonya ekibinin top kayıplarını Kulig ve Taylor ile değerlendiren Banvit, bitime 3.22 dakika kala 64-57'lik skor avantajını yakaladı. Son dakikalarda Banvit'te hem savunmada hem de hücumda Kulig yıldızlaşırken, smaç basketiyle yeniden farkı 10'a çıkardı (67-57). Bu avantajını sürdüren Banvit parkeden 10 sayı farkla 74-64 galip ayrıldı. Grubunda 9'uncu galibiyetini kazanan Banvit, liderliğini korurken, Rosa Radom ise 11'inci mağlubiyetle 8'inci sırada yer aldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Rosa Radom'da 26 sayı atan Punter olurken, Banvit'in en skorer ismi attığı 22 sayı ile Kulıg oldu.

FOTOĞRAFLI