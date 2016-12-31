Banvit-Muratbey Uşak: 82-72

Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir),()

SALON: KARA ALİ ACAR

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), İsmail Aydın (xx), Mehmet Karabilecen (xx)

BANVİT: Muric (xxx)21, Kulig (xx)4, Tolga (xx)4, Emir (x)6 , Orelik (xxx)8, Metehan (xx)1, Merthan (xx), Vidmar (xxx)8, Chappell (xx)4, Furkan (xx)7, Theodore (xxx)19

MURATBEY UŞAK: Aguste (xxx)19, Ali Berent (xx), Berkay (xx)2, Harrison (xx)4, Freimanis (xxx)19, Özcan (xx), Vasiliauskas (xx)11, Hakan (xx), O Neal Mckissic (xxx)17, Süleyman (xx)

1.PERİYOT: 17-14

DEVRE: 37-31

3.PERİYOT: 63-49

5 FAUL ALAN: Dk.24.10 Vidmar (Banvit)

SPOR Toto Basketbol Süper Lig'de Banvit sahasında, Muratbey Uşak'ı 82-72 mağlup etti.

Banvit’in, maçın ilk bir buçuk dakikasında üst üste 4 sayı kazanmasının ardından Muratbey erken mola aldı. Molanın ardından savunmaya ağırlık veren konuk ekip, maçın ilk 5 dakikasında 8 sayı üreterek, skoru 8-6’ya taşıdı. İlk periyodun son dakikasında üst üste sayılar üreten Banvit 17-14 üstünlük yakaladı.

2. periyoda hızlı başlayan Banvit, ilk 5 dakikada farkı korumayı başardı. Oyuna her geçen dakika ağırlığı koyan Banvit 2’inci periyodun son 2 dakikasına 34-27 üstünlükle girdi. Chappell’in son saniyede kazandırdığı serbest atış sayısıyla Banvit ilk yarıyı 37-31 önde kapattı.

3. periyota Theodore’nin ve Kulig’in basketiyle başlayan Banvit, 3. periyodun ilk dakikasında farkı 11 sayıya çıkardı. Konuk ekibin hücumdan eli boş dönmesini değerlendiren ev sahibi Banvit, ilerleyen dakikalarda sayı üretmekte zorluk yaşamazken, 2. yarının ilk 5 dakikasında 53-34’lük üstünlük yakaladı. 3.periyodun son dakikalarında üst üste basketler bulan konut ekip’in farkı kapatma çabaları sonuç vermedi ve bu çeyreği Banvit 63-49 önde kapandı.

Maçın bitimine 7 dakika kala hücuma ağırlık veren ve iyi savunma yapan Muratbey Uşak, farkı 10 sayıya kadar indirmeyi başardı. Maçın bitimine 3 dakika kala Banvit tekrar oyuna ağırlığını koyarak aradaki farkı 15 sayıya yükseltti: 82-67. İlerleyen dakikalarda aradaki farkı koruyan ve zamanı iyi kullanan Banvit, karşılaşmadan 82-72’lik skorla galip ayrıldı.

Banvit’ten Muric 21 ve Thedore 19 sayı ,Muratbey’de de Auguste 19, Freimanis 19 ve O Neal Mckissic 17 sayı üreterek sahanın en skorer oyuncuları oldular.



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