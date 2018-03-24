Banvit - Muratbey Uşak: 71-58

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),()

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xxx) Ozan Çakar (xxx) Can Mavisu (xxx)

BANVİT: Thomas 14 (xxx), Şehmuz 4 (xxx), Kulig 12 (xxx), Tolga 5 (xxx), Erkin 2 (xx), Vidmar 8 (xxx), Rautins 12 (xxx), Rıdvan 6 (xxx), Taylor 6 (xxx) ,Caloiaro 2 (xxx), Ragıp xx (xxx)

MURATBEY UŞAK: Solomon 8 (xxx), Hamilton 8 (xxx), Watson Jr. 3 (xx), Şafak 11 (xxx), Tayfun 7 (xxx), Carmichael 9 (xxx), Ofoegbu 10 (xxx), Miller 2 (xx)

1.PERİYOT: 17-21

DEVRE: 37-27

3.PERİYOT: 55-43

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 22'nci hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak’ı Bandırma Kara Ali Acar’da konuk eden Banvit, karşılaşmadan 71-58 galip ayrıldı. Banvit bu skor ile 14. galibiyetini kazandı. Muratbey Uşak ise 18. mağlubiyetini aldı.

Çok çekişmeli geçen ilk periyotta Banvit sert savunma yapan konuk ekip karşısında zorlandı. Hücumlarda da başarılı olan Muratbey Uşak, Watson Jr, Carmichael ve Hamilton ‘nın basketleriyle ilk 5 dakikaya 11-13 önde girdi. Banvit ise Thomas ,Rautins ve Taylor ‘un basketlerine rağmen ilk periyodu 17-21 geride kapadı.

İkinci periyoda Banvit Tolga’nın turnike basketiyle başladı:19-21. Konuk ekibin çok sert savunması nedeniyle skor üretmekte zorlanan Banvit Vıdmar’ın faul atışlarıyla skoru bir kez daha eşitle: 25-25. Devrenin bitimine 5 dakika kala Kulig'in basketiyle 27-25 öne geçen Bandırma temsilcisi, son bölümlerde kenardan giren Erkin ve ardından Thomas'ın basketleriyle rahatladı ve soyunma odasına 37-27 üstün girdi.

Üçüncü periyoda konuk ekip Şafak’ın faul atışlarıyla başladı:37-29. Taylor basketinden sonra karşılaşma giderek hızlandı. Karşılıklı basketlerle Banvit 10 sayılık farkın kapanmasına izin vermezken Muratbey Uşak da Ofoegbu‘nun dış atışından farkı kapatmaya başladı:39-33 Üçüncü periyot 25. dakikası Kulıg dış atışıyla yeniden 10 sayılık fark (45-35) kazanınca rahatlayan Banvit periyodun bitimine 2 dakika kala art arda basketlerle üçüncü periyodu 55-43 önde bitirdi.

Final periyoduna konuk ekip Şafak ile bitime 8.12 dakika kala 12 sayılık farkı 8 sayıya indirince (55-47) Banvit mola aldı. Bu dakikalarda Banvit sık sık hücumlardan boş dönmeye başladı. Mola sonrası Banvit 3 dakika sonra Thomas ile skor üretti. Konuk ekip sert savunmasıyla Banvit’e zor anlar yaşattığı 34. dakikada Thomas ile dış atıştan takımını rahatlattı: (60-49). Banvit karşılaşmanın bitimine 5 dakika kala Kulıg ile iyice rahatladı: 63-51. Konuk ekibin Şafak ve Tayfun’un basketlerine rağmen Banvit; Ragıp, Şehmuz, Rıdvan ve Erkin’in gibi gençlerin yer aldığı son bir dakikada karşılaşmadan Ridvan’ın basketinden sonra 71-58 galip gelerek ayrıldı.

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