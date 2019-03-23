Banvit - İstanbul BBSK: 95-63

BALIKESİR ()

SALON: Banvit Kara Ali Acar

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Altuğ Köselerli, Sinan İşgüder

BANVİT: Tolga Geçim 5, Alex Perez 23, Jordan Morgan 13, D.J. Shelton 18, Gary Neal 9, Metahan Akyel 2, Ragıp Berke Atar 7, Rıdvan Öncel 11, Şehmus Hazer 3, İsmail Cem Ulusoy 4

İSTANBUL BBSK: Brady Heslip 3, Semih Erden 23, Luka Babic 9, Terrell Holloway 14, Mert Çevik 2, Perry Ellis 12

1'İNCİ PERİYOT: 16-29

İLK YARI: 40-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-52

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 23'üncü hafta maçında Banvit BK, Bandırma’da konuk ettiği İstanbul BBSK’yı 95-63 mağlup etti.

Banvit karşılaşmaya Alex Perez, Gary Neal, Tolga Geçim, D.J. Shelton ve Jordan Morgan beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip Banvit oldu. Banvit hücumda Jordan Morgan ve Gary Neal ile sayılar bulsa da ilk çeyreği 20-16 geride tamamladı. İkinci çeyreğe de iyi başlayan taraf Banvit oldu. Hücumda Alex Perez, Jordan Morgan ve D.J. Shelton ile sayılar üreten turuncu yeşilliler 15'inci dakikada skoru 27-25'e getirdi. Kalan bölümde hücumda ve savunmada daha organize olan Banvit soyunma odasına da 40-37 önde girdi.

İkinci yarıya her iki takım da hücumda ve savunmada dengeli başladı. Banvit hücumda Rıdvan Öncel ve Alex Perez ile sayılar bulunca 25'inci dakikada skoru 50-46’ya getirdi. Kalan bölümde hücumda daha aktif oynayan turuncu yeşiller final çeyreğine de 61-52 önde girdi. Son çeyreğe Banvit hücumda iyi bir performans göstererek başladı. Hücumda Alex Perez önderliğinde Jordan Morgan, D.J. Shelton ve Rıdvan Öncel’in sayıları ile farkı açmaya başlayan Banvit, 35'inci dakikada skoru 81-57’ye getirdi. Kalan bölümde gençlerin de skora katkısıyla farkı koruyan Banvit, karşılaşmadan da 95-63 galibiyetle ayrıldı.

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