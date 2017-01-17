Banvit - Helios Suns: 74-56

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir), ()

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Yohan Rosso xxx Lorenzo Baldini xxx Sebastien Clivaz xxx

BANVİT:Doğukan (xx), Muric (xxx) 15, Kulig (xxx) 13, Tolga (xxx) 9, Emir (xx) 3, Erkin (xx), Metehan (xx), Vidmar (xxx)14, Chappell (xx), Furkan (xxx) 5, Theodore (xxx) 15

HELİOS SUNS: Mocnik (xx), Kyzlınk (xxx) 13, Bratec (xxx) 11, Curry (xxx) 17, Vesel (x), Gorjanc (xx) 6, Remekun (xx) 2, Klavzar (xx)7, Atanackovic (xxx)

1. PERİYOT: 19-12 (Banvit )

DEVRE: 36-38 (Helios Suns )

3.PERİYOT: 55-52(Banvit)



FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13'üncü hafta karşılaşmasında Sloven temsilcisi Helios Suns takımıyla karşılaşan Banvit, özellikle son periyottaki etkili oyunuyla karşılaşmadan 74-56 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya Banvit Theodore’nin basketiyle başladı. İlk 4 dakikada sadece Atanackovic ile dış atıştan sayı bulabilen konuk ekibe Banvit, Muric, Vidmar ve Theodore ile cevap verdi ilk 4 dakikaya Banvit 8-3 önde girdi. Bu dakikadan sonra Kyzlınk, Curuy ve Gorjanc ile skor bulan Helios Suns farkı kapatmasına rağmen ilk periyodu Banvit Muric’in 3 sayılık son saniye basketinden sonra 19-12 önde bitirdi.

İkinci periyoda konuk ekip Curry’in 3 sayılık basketiyle başladı. Yanıt kenardan oyuna giren Furkan’dan geldi. Giderek hızlanan karşılaşmanın 16'ncı dakikasında Bratec skoru eşitledi:24-24. Ardından top kaybını değerlendiren Curry takımını 25-27 öne geçiren 3 sayılık basketi attı. Devrenin bitimine 4 dakika kala kenardan oyuna giren Tolga, dış atıştan farkın açılmasını önledi:28-30 Devrenin sona ermesine 3.33 dakika kala Tolga’nın asisti Vidmar’ın smaçı skoru eşitleyince konuk ekip mola aldı:30-30 Mola sonrası Banvit’in top kayıplarını değerlendiren ve Bratec ve Curry ile skor üreten Helios Suns, Theodore’nin son saniye basketine rağmen devreyi 36-38 önde bitirdi.

Üçüncü periyodun ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçti. Muric, Theodore ve Curry’in basketlerinden sonra 23'üncü dakikaya Banvit 43-40 önde girdi. Giderek hızlanan karşılaşmada konuk ekip sert savunmasıyla Banvit’e sayı yapma imkanı tanımadığı dakikalarda Vidmar ile zor da olsa 47-45 önde girdi. Karşı hücumda Kyzlınk takımını öne geçiren basketi kolay buldu:47-48 Üçüncü periyodun bitimine 3.49 dakika kala iki takımın da öne geçme mücadelesini iyi savunma yapan Banvit kazandı:55-52

Final periyoduna Banvit hızlı hücumda Tolga’nın pota altı basketiyle başladı:57-52 Konuk takımın mola sonrası Kulig ile skor üreten Banvit, dikkatli ve sert savunmasıyla oyunu kontrolü altına almaya başladı. Banvit Theodore faul atışlarıyla 32’nci dakikaya 61-52 önde girdi. Karşılaşmanın bitimine 6.28 dakika kala Kulig, basketiyle takımına rahat bir nefes aldırdı: 64-52 Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan Theodore ve Tolga bitime 5 dakika kala farkı 16 sayıya çıkardı:68-52 Banvit, baskısı ve kontrolüyle geçen son 3 dakikada konuk ekibe fazla sayı şansı tanımadı. Art arda basketlerle önce 20 sayılık bir fark (72-52) üreten Banvit karşılaşmadan74-56 galip gelerek ayrıldı. Banvit bu galibiyetiyle grubunda 10'uncu galibiyetini aldı.

En skorer oyuncular Banvit'te 15’er sayı ile Theodore ve Muric, 14 sayı ile Vidmar; Helios Suns takımından da 17 sayı ile Curry 13 sayı ile Kyzlınk oldu.

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