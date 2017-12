Banvit - Gaziantep Basketbol: 86-76

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA, (BALIKESİR), ()

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Polat Parlak (x), Ahmet Ersan Ergüler (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx)

BANVİT: Thomas 2 (xxx), Şehmuz (?), Kulig 13 (xxx), Tolga 8 (xxx), Can (xx) , Erkin (?), Vidmar 11 (xxx), Rautins 19 (xxx) , Rıdvan 7 (xxx), Taylor 12 (xxx), Caloiaro 12 (xxx), Ragıp 2 (xx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand 1 (x), Rudd Jr 6 (xx), Carter JR. 25 (xxx), Orhan (x), Murat 2 (xx), ,Lyons 17 (xxx), Balazic (x), Freimanis 13 (xxx), Can Uğur 9 (xxx), Erol Can 3 (xx)

1'İNCİ PERİYOT: 21-17

İLK YARI: 42-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-52

Banvit, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13’üncü hafta karşılaşmasında özellikle son periyottaki üstün oyunuyla Gaziantep Basketbol'u 86-76 yenerek evinde ligdeki 7’nci galibiyetini elde etti ve taraftarlarına yeni yıl hediyesi verdi.

İlk 5 dakikada Gaziantep Basketbol sadece Freimanis ile skor üretebildi. Skorun sık sık el değiştirdiği periyodu Banvit 21-17 önde bitirdi. İkinci periyot, her iki ekibin hücumlardan boş dönmesiyle başladı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın 15'inci dakikasına Banvit 33-28 önde girdi. Bitime 2.25 dakika kala Vıdmar bu kez Tolga’nın asisini pota altında iyi değerlendirdi (37-33). Karşılıklı basketlerle geçen son 1 dakikada konuk ekip Carter JR ve Lyons ile etkili olurken skoru önce Can Uğur eşitledi, (40-40) ardından Taylor takımını öne geçirdi ancak Lyons son saniyede kaydettiği faul atışlarıyla devrenin skorunu belirledi: 42-42.

Üçüncü periyoda Banvit, Vidmar ile pota altından bulduğu sayıyla başladı. Üçüncü çeyreğin bitimine 3.28 kala Banvit, Kulig'in sayısıyla skoru 56-47 yaptı. Ardından yine Kulig ile 10 sayı fark yakalayan Banvit, kader çeyreğine 64-52 önde girdi. Final periyoduna da iyi başlayan Banvit, Rautins ile bir kez daha dış atıştan skoru 70-52’ye getirince konuk ekip mola aldı. Karşılaşmanın bitimine 3.33 dakika kala 79-61 önde olan Banvit’i sert savunmasıyla durduran konuk ekip, Carter JR ile skor farkını 14 sayıya indirdi: 79-65. Banvit Koçu Filipovski son bir dakikada Tolga, Şeyhmuz, Ragıp, Rıdvan ve Erkin’den oluşan Türk oyuncuları parkeye sürdü ve salondan 86-76 galibiyetle ayrıldı. Banvit bu sonuçla 7'nci galibiyetini alırken Gaziantep Basketbol 10'uncu mağlubiyetini tattı.

FOTOĞRAFLI