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Banvit - Galatasaray Odeabank: 79 - 64

  Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir)() (fotoğraflı)   SALON: Kara Ali Acar HAKEMLER: Murat Biricik (xx), Zafer Yılmaz (xxx), Osman Sinan İşgüder (xxx) BANVİT: Muric (xx)3, Kulig (xxx)13,Tolga (xxx)12, Hasan (xx), Orelik (xxxx)19, Metehan...

Banvit - Galatasaray Odeabank: 79 - 64

 

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir)() (fotoğraflı)

 

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Murat Biricik (xx), Zafer Yılmaz (xxx), Osman Sinan İşgüder (xxx)

BANVİT: Muric (xx)3, Kulig (xxx)13,Tolga (xxx)12, Hasan (xx), Orelik (xxxx)19, Metehan (xx), Merthan (xx), Vidmar (xxx)3, Chappell (xx)2, Furkan (xxx)8,Theodore (xxxx)19,

GALATASARAY ODEABANK: Emir (xx), Micov (xxx)16, Rodriguez (x)3, Alex (xxx)13, Can (xx)1, Schılb (xx)5, Ege (xx), Orhan (xx), Pleıss (xx)8, Sinan (xx)8, Dıebler (x), Göksenin (xxx)10

1.PERİYOT 21-26 Galatasaray Odeabank

DEVRE: 45-40Banvit

3.PERİYOT: 58-55 Banvit

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 18. hafta karşılaşmasında Bandırma'da Galatasaray Odeabank takımını misafir eden Banvit, karşılaşmadan özellikle son iki periyottaki baskılı oyunuyla 79-64 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk sayısını ilk hücumda Galatasaray Odeabank dış atıştan Schılb ile kazandı 0-3 Hemen ardından Sinan skoru 0-5'e getirdi. Orelik'in art arda basketinden sonra a skor eşitlendi: 8-8 Her iki ekibin de hızlı hücumlarla skor ürettiği İlk periyot Kulig'in son saniye smaç basketine rağmen Galatasaray Odeabank'ın 21-26 üstünlüğüyle bitti.

İkinci periyodun ilk sayısı 12. dakikada Kulig ile başladı: 22-26 Özellikle dış atışları tercih eden konuk ekip 15. dakikaya Vidmar ve Tolga'nın basketlerine rağmen 30-34 önde girdi. Devrenin bitimine 1 dakika kala Theodore ile önce dış atıştan 40-38 öne geçen Banvit savunma ribaundundan başarılı çıkınca yine Theodore'nin turnike basketiyle 42-38 öne geçti. İlk yarı skorunu Muric'in 3 sayılık basketiyle Alex'in 2 sayılık faul atışları belirledi:45-40

Üçüncü periyoda konuk ekip Micov'un 3 sayılık basketiyle başladı:45-43 Özellikle dış atışları tercih eden Micov yine dış atıştan takımını 22. dakikada 46-45 öne geçirdi. 25 dakikaya 45-52 geriden gelen Banvit konuk ekibin sert savunmasını ancak Kulik ile 26. dakikada ardından Orelık ile aşabildi:49-52 Bitime 2 dakika kala kenardan giren Furkan skoru önce dış atıştan eşitledi (52-52) ardından Tolga takımını 54-52 öne geçirdi. Skorun sık sık el değiştirdiği üçüncü periyodun son dakikaları adeta kıran kırana geçti. Theodore'nin son saniye kısa mesafe basketi skoru belirledi:58-55

Final periyoduna Banvit iyi başladı ve 62-53 öne geçti. Galatasaray Odeabank, Banvit'in sert savunmasına takılınca skor üretmekte zorlanmaya başladı. Galatasaray Odeabank Sinan ve Alex ile sayı üretmesine rağmen Banvit 11 sayılık bir fark (68-57) yakaladı. Son 2 dakikada konuk ekibe adeta potayı göstermeyen Banvit zevkli ve heyecanlı geçen karşılaşmadan 79-64 galip gelerek ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncuları Banvit'ten 19'ar sayı ile Orelik ve Theodore olurken, Galatasaray Odeabank' dan da 16 sayı ile Micov 13 sayı ile Tyus oldu.

 

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