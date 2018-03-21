Banvit Fenerbahçe Doğuş’a Aman Vermedi

Fenerbahçe Doğuş ve Banvit basketbol karşılaşması Tahincioğlu süper basketbol liginin 16. Haftasında yapıldı. Fenerbahçe doğuş ne kadar uğraş verdiyse de Banvit karşısında galibiyeti yakalayamadı. Karşılaşma 63-61 banvit galibiyeti ile sona erdi.

Banvit sahasında oynanan maç Fenerbahçe Doğuş üstünlüğü ile sürerken banvit in ABD li oyuncusu Tony Taylor ın maçın bitimine 4 saniye kala attığı sayı ile Banvit tahicioğlu basketbol liginde 16. Haftayı Fenerbahçe Doğuş karşısında galip bitirdi.

İki takımda maça hücumda sıkıntı yaşayarak başladı. İlk periyod 14-15 Fenerbahçe Doğuş üstünlüğü ile bitti. İkinci çeyrekte de Fenerbahçe periyodo 31-34 üstün bitirdi. İlk yarı böylelikle deplesman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü çeyrekte Banvit ekibinde hareketlenme başladı. Fenerbahçe Doğuş 11 sayıda kalırken Banvit 18 sayıya ulaştı ve 7 sayılık farkla Banvit üçüncü çeyreği üstün bitirdi. Periot skoruyla birlikte banvit son çeyreğe de 49-45 önde girdi.

Ancak son çeyrekte Fenerbahçe Doğuş oyuna yeniden hızlı girdi ve maçın bitiminde 4 sanie kalana dek maçı 59-61 önde götürüyordu. Banvit in son 4 saniye kala atağa geçmesi ve ABD li Tony Taylor ın attığı sayı ile maç 63-61 Banvit üstünlüğü ile bitti.

Maçın Yıldız İsimleri

Angelo Caloiaro 17 sayı atarak Banvit tarafında maçın en çok sayı atan ismi oldu. Maçın kazanılmasına çok büyük katkısı oldu.Bunun yanında damian kulig maçta 16 sayı kaydettirdi. Tony Taylor ise 10 sayı attı. Son 4 saniye de attığı sayı ile takımını galibiyete taşıdı.

Fenerbahçenin en skotmen ismi ise Luigi Datome oldu. Attığı 20 sayı ile şüphesiz maça yön veren isimlerden bir tanesiydi. Janvesely maçta 15 sayı kaydetti. Brad Wanamaker 12 sayı ile oyunu tamamladı.

Son ana kadar çekiçmeli geçen maçta Banvit evinde Fenerbahça doğuşa geçit vermedi. Maç Fenerbahçe Doğuş üstünlüğü ile devam ederken 4. Saniyede oyunun seyri ABD li oyuncu Tony Taylor ın sayısı ile değişti ve maç Banvit galibiyeti ile noktalandı. Maç baştan sonuna kadar kıran kırana geçen bir karşılaşma oldu. Basketbol maçlarınan açılan en yüksek oranları en iyi bahis sitesi trbet sitesi üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.

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