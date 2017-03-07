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Banvit- Ewe Baskets Oldenurg: 70-61 (Banvit çeyrek finalde)

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir)() SALON: Kara Ali Acar HAKEMLER: Antonıo Conde (xxx), Markos Michaelides (xxx), Sergiy Zashchuk (xxx) BANVİT: Muric (xx), Kulig (xxx) 5, Tolga (xxx)2, Orelık (xx)3, Merthan (xx), Vidmar (xxxx)16, Chappell (xx)2 ,Furkan...

Banvit- Ewe Baskets Oldenurg: 70-61 (Banvit çeyrek finalde)

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir)()
SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Antonıo Conde (xxx), Markos Michaelides (xxx), Sergiy Zashchuk (xxx)
BANVİT: Muric (xx), Kulig (xxx) 5, Tolga (xxx)2, Orelık (xx)3, Merthan (xx), Vidmar (xxxx)16, Chappell (xx)2 ,Furkan (xxxx)20, Theodore (xxxx)22
EWE BASKETS OLDENBURG: Chris Kramer (xx)4, Dennis Kramer (x), Wimberg (x), Massenat (xx) 7, Madrıch (x)2, Lockhart (x)1, Mıhaılovic (xx) 11, Pauldıng (xxx) 11, Schwethelm (xxx) 12, Qvale (xxx)13
1.PERİYOT: 14-20 Ewe Baskets Oldenurg
DEVRE: 36-26 Banvit
3. PERİYOT: 53-41 Banvit

FİBA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu 2'nci karşılaşmasında evinde Alman takımı Ewe Baskets Oldernurg takımıyla karşılaşan Banvit, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 70-61 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
İlk periyoda Ewe Baskets Oldernurg etkili başladı ve ilk 5 dakikayı konuk ekip 9-10 önde bitirdi. Giderek hızlanan ilk periyotun son dakikalarında Banvit Vidmar ve Theodore ile skor üretti. Ewe Baskets, Paulding ve Massenat ile başarılı oldu. İlk periyodu Alman ekibinin 14-20 üstünlüğüyle bitti.
İkinci periyoda Banvit, kenardan gelen Furkan’la başladı. Furkan önce turnike, ardından hızlı hücum sonunda smaç basketi konuk ekibe mola aldırdı:18-20. Mola sonrası Banvit Tolga’yı da kenardan alınca daha etkili olmaya başladı. Furkan skoru bitime 7.46 dakika kala 20-20 eşitledi. Ve Tolga ilk basketiyle takımını 22-20 öne geçirdi. Theodore’nin turnike basketinden sonra konuk ekip Massenat ile bitime 3.05 dakika kala sayı bulabildi:29-24 Banvit devrenin bitimine 30 saniye kala Theodore, Furkan ile 10 sayılık farka ulaştı: 34-24 Devre Chris Kramer’in faul atışından sonra Theodore’nin asistini değerlendiren Vidmar saniyedeki smaç basketiyle ilk yarının skorunu belirledi: 36-26
Üçüncü periyoda Alman ekibi Paulding’in dış atışıyla başladı:36-29 Vidmar ‘ın faul atışlarını kaçırmasının ardından Qvale ve Schwethelm ile art arda başarılı olunca skor bir anda 2 sayıya indi:36-34 Ribaundlarda da başarılı olan Banvit Furkan ile başarılı oldu. Üçüncü periyodu seyircinin de büyük desteğiyle Theodore ve Qvale’nin basketlerinden sonra Banvit 53-41 önde bitirdi.
Final periyoda da seyircinin müthiş desteğiyle başlayan Banvit savunmasıyla başarılı olurken Theodore’nin dış atışı Alman ekibine erken mola aldırdı:56-41 Konuk ekip Paulding ile skor bulurken Banvit hücumlarını giderek arttırmaya başladı. Bitime 7.03 dakika kala Paulding’in basketi (58-47) Banvit’e mola aldırdı. Mola sonrası Banvit, Vidmarla skor üretirken Theodore’nin üçlüğü salonu coşturmaya yetti:63-47 Zevkli ve heyecanlı geçen karşılaşmanın son 4 dakikasında başarılı ve üstün oyununu sürdüren Banvit özellikle Korkmaz ve Theodore’ye diğer oyuncular da uyum sağlayınca önemli karşılaşmadan 70-61 galip gelerek ayrıldı. Maç sonu seyirciler ve oyuncular şov yaparak galibiyeti kutladı.

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