Banvit-Darüşşafaka Doğuş: 70-74

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), ()

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Ali Serkan Emlek (xx), Osman Sinan İşgüder (x)

BANVİT: Muric (xxx) 11, Kulig (xxx) 11, Orelık (xxx) 7, Vidmar (xxx) 14, Chappell (xx) 5, Furkan (xx) 4, Theodore (xxx) 18

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: Wilbekin (xxx) 7, Birkan (xx) 5 , Wanamaker (xxxx) 20 , Clyburn (xxx) 18 , Furkan (xx) 2, Zızic (xx) 5, Bertans (x), Harangody (xxx) 17

1. PERİYOT: 18-13 (Banvit )

DEVRE: 39-29 (Banvit )

3. PERİYOT: 55-53 (Banvit )

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final 2. karşılaşmasında Banvit’i 74-70 yenen Darüşşafaka Doğuş, seride 2-0 yaptı. Böylece Darüşşafaka Doğuş adını yarı finale yazdırdı.

Banvit, Play-Off’lara veda etti. Karşılaşmaya Darüşşafaka Doğuş Clyburn’un basketiyle başladı. 0-2 Muric skoru eşitledi:2-2. Hemen ardından Theodore ve Muric skor üretmeye başladı: 6-2 Birden hızlanan oyunun 6.43’üncü dakikasında Orelık‘in basketi konuk ekibe mola aldırdı: 8-2 Mola sonrası Vidmar smaç basket ile döndü:10-2 Darüşşafaka Doğuş Clyburn ile ilk beş dakikaya 12-6 geriden geldi . Periyodun son dakikasında basit top kayıpları yapan Banvit zorlanmaya başladı. Ancak Furkan’ın dış atıştan takımını 18-13 öne geçiren basketi yaptı ve ilk periyodu Banvit 18-13 önde bitirdi.

İkinci periyota her iki ekip de top kayıplarıyla başladı. Bu periyotta ilk basketi Darüşşafaka Doğuş Clyburn ile kazandı, Harangody skoru eşitledi: 18-18 Karşılaşmanın 14. dakikasında Wılbekin takımını öne geçiren skoru elde etti. Banvit devrenin bitimine 4.18 dakika kala Theodore ile 27-21 öne geçti. Mola sonrası pota altında savunma ribaundunu kazanan Banvit karşı hücumda Kulig ile faul atışlarından 29-21 önde girdi. Konuk ekip Clyburn ve Wanamaker ile skor farkının daha fazla açılmasını engelledi. Theodore dış atıştan ilk yarının sonucunu belirledi: 39-29

Üçüncü periyoda Banvit, Muric ile dış atıştan başladı:42-32 Wanameker ve Chappell’in karşılıklı basketleriyle giderek hızlanan ve zevkli geçen karşılaşmanın 24’üncü dakikasına Banvit 47-37 önde girdi. Üçüncü periyot genelde her iki ekibin sert savunmasıyla geçince skor bulmakta zorlanıldı. Mola sonrası birden hızlanan oyunda Theodore ve Vidmar‘ın smaç sayılarıyla Banvit biraz daha rahatladı:51-37 Konuk ekip te Harangody ve Wanamaker ile dış atıştan 14 sayılık skor farkının daha fazla açılmasını önledi:51-42 Üçüncü periyodun bitimine 1 dakika kala 52-49 önde giren Banvit periyodu da Furkan Aldemir’in son saniye basketine rağmen 55-53 önde bitirdi.

Final periyoduna skor farkını 1 sayıya indiren Darüşşafaka Doğuş, moralli başladı ve ardından Birkan skoru eşitledi: 55-55 Harangody takımını 55-58 öne geçiren basketi kazandırdı. Bu periyotta konuk ekip özellikle Clyburn ile skor üretmeye başladı. Sert savunmasıyla da Banvit’e kolay sayı imkânı vermeyince bitime 6 dakika kala Banvit zorlanmaya başladı: 57-60 Bu dakikalarda Wanamaker etkili olmaya başladı ve takımını 61-65 öne getiren basketi kazandırdı. Karşılaşmanın skorunu Darüşşafaka Doğuş'ta 20 sayı ile oynayan Wanamaker’in basketleri belirledi. Banvit’in 18 sayı ile oynayan Theodore’nın sayıları galibiyete yetmeyince Banvit karşılaşmadan yenik ayrıldı. Bu sonuçla Darüşşafaka Doğuş, yarı finale kalırken Banvit veda etti: 70-74

Karşılaşmanın en skorer oyuncuları Banvit’de Theodore 18 , Vidmar 14 sayı ile oynarken Darüşşafaka Doğuş’dan da Wanamaker 20, Clyburn 18 sayı ile oynadı.