Banvit Başkanı Özkan Kılıç: "Kulüp devam edecek"

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir)()

İntegral Forex Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit Basketbol Takımı, kupa ile Kara Ali Acar Spor Salonu'nda basın önüne çıktı.

Kupanın kazanılmasında Bandırma seyircisiyle birlikte çok olumlu katkısı olduğunu belirten Başkan Özkan Kılıç, "Aynı desteği bundan sonra da görmek istiyoruz. Bu destek sayesinde bu kupayla tamam olacağına inanmıyoruz. Bu sene başka kupalar da getireceğimize inanıyoruz. Hep birlikte inşallah güzel mutlu başarılar elde edeceğiz" dedi.

Banvit AŞ'nin satılmasından sonra Banvit Basketbol Kulübü'nün nasıl etkileneceği ile ilgili bir soruya da Başkan Özkan Kılıç şöyle cevap verdi:

"Banvit A.Ş'nin sahiplerinin değişmesi yani satılması süreci hala devam ediyor. Tamamlanmış değil. Önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Onlarla Genel Müdür Ömer Bey'in önderliğinde yapılan kontratlarda kulübün sponsorluğu da söz konusu. Banvit'in sağladığı ortamı onlar da bir süre bize sağlayacakları kontrat altına alınmış durumda. Bu yıl zaten devam ediyor ondan sonra da bir kaç yıl beraberiz. Ama burada elde edeceğimiz başarılar ve de yapacağımız güzel işlerle sürenin daha uzun soluklu olacağına inanıyoruz. Yeni sahip olacak kişilerde buna sıcak bakıyorlar. Şu anda kulübümüzle ilgili kaygıya gerek yok. Hep Banvit A.Ş. adına hem kulüp adına çok güzel olacağına inanıyorum."

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