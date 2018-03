Banvit Başantrenörü Saso Filipovski: "Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da final oynamak istiyoruz"

"Nanterre'i eleyerek yolumuza devam etmek istiyoruz"

FIBA Şampiyonlar Ligi 4'lü final organizasyonunun geçen sezonki final maçında İspanya'nın Iberostar Tenerife takımına 63-59 yenilerek ikinci olan Banvit, bu sezon da finale yükselmek hedefinde. Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nu ikinci sırada bitiren Türk temsilcisi, Son 16 Turu'nda Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla eşleşti. Son 16 Turu'ndaki ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak olan Banvit'te başantrenör Sasa Filipovski, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

"NANTERRE'İ ELEYEREK YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da final oynamak istediklerini belirten Filipovski, "Bunun için de elimizden geleni yapacağız ve çok iyi basketbol oynamaya çalışacağız. Antrenmanlarımızı da buna göre yapıyoruz. Şu an için Son 16 Turu'nda eşleştiğimiz Nanterre takımını eleyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Nanterre çok atletik bir takım ve 3 sayı çizgisinden basket atabilen oyunculara sahipler. Onlara karşı çok iyi defans yapmamız lazım. Hem dışarıda hem de içeride oynayacağımız maçta çok dikkatli olmalıyız" dedi.

"BURADAKİ MÜCADELE GERÇEKTEN ÇOK İYİ"

Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci seneleri olduğunu hatırlatan Saso Filipovski, "Şunu söyleyebilirim ki buradaki mücadele gerçekten iyi ve her geçen gün gittikçe daha zorlaşıyor. Sadece iyi ve yüksek seviyeye sahip turnuvalarda yer alarak kendimizi geliştirebiliriz. Burada iyi mücadele olduğu kadar, pazarlama ve iletişim alanında da iyi işler yapılıyor. Maçlar canlı olarak yayınlanıyor ve basketbolseverler maçlarımızı dilediği yerden izleyebiliyor" diye konuştu.

"BU TAKIM BU SENE KAZANMAYI DA, KAYBETMEYİ DE ÖĞRENDİ"

Antrenörlüğün amacının bireylerden maksimum fayda sağlamak olduğunu dile getiren Filipovski, "Bunu bireylerin de faydalanabileceği bir sistem haline getirmek zorundasınız. Takımdaki her oyuncumuz farklı bir karaktere ve farklı yeteneklere sahip. Ancak, daha yüksek seviyelere ulaşabilmek farklı bir şey. Bu takım bu sene kaybetmeyi de öğrendi, kazanmayı da. Çok zor maçlar oynadık, bazılarını kazandık, bazılarını kaybettik. Bu takımın artık daha büyük şeyler kazanmayı öğrenmesi gerekiyor. Bir üst seviyeye çıkmak için oyuncuların her zaman hırslı olması gerekir. Bunun için de sahada sadece 3-4 oyuncuyla defans ya da hücum yapmamalıyız, takım olarak performansımızı en üst seviyede sergilemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"GENÇ OYUNCULARIN KENDİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ZAMAN İHTİYACI VAR"

Filipovski son olarak genç oyunculardan faydalanmaları gerektiğini sözlerine eklerken, "Bu seneki bütçemiz dahilinde oluşturduğumuz kadromuzla çok iyi sonuçlar alıyoruz diyebilirim. Şu anda hala kadrosunu güçlendirmek için oyuncu transfer eden kulüpler var. Biz genç oyunculara yatırım yapmayı tercih ediyoruz. Bir sakatlık veya problemimiz olduğu zamanlarda da genç oyuncularımıza şans veriyoruz. Bu durum bir antrenör için zorlu bir durum olabilir. Genç oyuncuların enerjisinden ve yaşça büyük olanların tecrübesinden faydalanmamız gerekiyor. Burada genç oyunculara süre veriyoruz ve bu beni mutlu ediyor. Bu sayede genç oyuncularımız hiç vazgeçmeden sürekli çalışıyorlar ve kendilerini geliştiriyorlar. Buradaki sorun bir yandan gençleri geliştirirken, bir yandan hemen iyi sonuçlar almayı beklemek. Bu zor bir şey. Bir elma tohumunu diktiğinizde, elmayı hemen diğer hafta yemeyi bekleyemezsiniz. O tohuma bakmanız gerekir. Basketbol da bu şekilde. Genç oyuncuların kendilerini geliştirmek için zamana ihtiyacı var ve antrenörler ile kulüpler bu konuda biraz sabırlı olmalı" dedi.

