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Banvit - Afyon Belediyespor: 72-71

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA (Balıkesir) () SALON: Kara Ali Acar HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı BANVİT: Alex Perez 4, İsmail Cem Ulusoy, Devin Oliver 10, Tolga Geçim 5, Jordan Morgan 14, Rıdvan Öncel 16, Şehmuz Hazer...

Banvit - Afyon Belediyespor: 72-71

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA (Balıkesir) ()

SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı
BANVİT: Alex Perez 4, İsmail Cem Ulusoy, Devin Oliver 10, Tolga Geçim 5, Jordan Morgan 14, Rıdvan Öncel 16, Şehmuz Hazer 14, Davon Shelton 5, Ragıp Atar 2, McKenzie Moore 2
AFYON BELEDİYESPOR: Edgaras Zelionis 12, Javelle Williams Hagıis 4, Serkan Menteşe 1, Altan Erol 4, Earl Calloway 6, Frank Elegar 18, Tyrus Mc Gee 20, Cevher Özer  6
1'İNCİ PERİYOT : 21-14
İLK YARI: 33-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-55
5 FAUL: 37.20 McKenzie Moore (Banvit)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9'uncu hafta karşılaşmasında evinde Afyon Belediyespor’u konuk eden Banvit, karşılaşmadan Devin Michael Oliver’in basketiyle 72-71 galip ayrıldı. 
Maça hızlı başlayan Banvit, ilk 5 dakikayı Rıdvan, Morgan ve Tolga'nın sayılarıyla 13-4 önde geçti. Konuk ekibin molası da Banvit'i durduramazken, Perez'in son saniye turnike basketiyle ev sahibi ilk çeyreği 21-14 önde tamamladı. İkinci çeyreğin başında konuk ekip farkı azaltırken, 24'üncü dakikada önce fark 2'ye indi, ardından Elegar'ın basketi skoru eşitledi: 25-25. Bu andan itibaren skor üstünlüğü sürekli olarka el değiştirirken, Hagins'in basketiyle konuk ekip devreyi 35-33 üstün bitirdi.
Dönüşte de oyun üstünlüğü sürdüren Afyon Belediyespor, Banvit'in de hücumlarından boş dönmesini değerlendirerek 23'üncü dakikada farkı 9'a çıkardı: 33-42. 26'ncı dakikayı da 48-36'lık skor avantajıyla geçen Afyon temsilcisi, kader çeyreğine 55-47'lik üstünlükle başladı. Banvit son çeyrekte etkili olurken, farkı da giderek azalttı. Farkı bir ara bire indiren Banvit, bitime 45 saniye kala Şehmus'un dış atış isabetiyle 69-68 öne geçti. Karşılaşmanın son 6 saniyesine 70-68 geride giren konuk ekip, Calloway'in üç sayılık isabetiyle skoru 71-70'e çekti. Ancak son hücumu kullanan Banvit, Oliver'in son saniye basketiyle karşılaşmadan 72-71'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

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