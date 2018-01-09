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Banvit, AEK Atina'ya bileniyor

İSTANBUL, () FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 10'uncu hafta maçında temsilcimiz Banvit yarın saat 20:00'de kendi sahasında Yunanistan ekibi AEK Atina'yı konuk edecek. Mücadele, Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak. C Grubu'nda çıktığı...

Banvit, AEK Atina'ya bileniyor

İSTANBUL, ()

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 10'uncu hafta maçında temsilcimiz Banvit yarın saat 20:00'de kendi sahasında Yunanistan ekibi AEK Atina'yı konuk edecek. Mücadele, Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak.
C Grubu'nda çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet elde eden Bandırma ekibi, grubun zirvesinde yer alıyor. Banvit, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise 14 maçta 8 galibiyet, 6 mağlubiyet elde etti.
Deplasman ekibi AEK Atina ise 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ile grubun 3'üncü sırasında kendisine yer buldu. Atina ekibi, ligde çıktığı 11 maçta ise 6 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti.
İki takım arasında oynanan son maçta, Banvit deplasmanda AEK Atina'yı 74-70 mağlup etmeyi başarmıştı.

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