Banvit - Adatıp Hastanesi Sakarya BŞB: 94-52

BANDIRMA-BALIKESİR,()

SALON: Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu, Bandırma

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk

BANVİT: İsmail Cem Ulusoy 13, Ercan Osmani 6, Tolga Geçim 8, Jordan Morgan 13, Rıdvan Öncel 11, Erkin Şenel 9, Metehan Akyel 15, Şehmus Hazer 10, D.J. Shelton 7, Ragıp Berke Atar 2

ADATIP HASTANESİ SAKARYA BŞB: Kerem Bulat 2, Mehmet Meriç 2, Hüseyin Çevirgen 3, Tevfik Akdamar 12, Alp Karahan 13, Bora Hun Paçun 8, Uğur Dokuyan 10

1'İNCİ PERİYOT: 25 - 19

DEVRE: 51 -28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 77 - 40

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında Banvit, Bandırma’da konuk ettiği Adatıp Hastanesi Sakarya BŞB Basketbol’u 94-52 mağlup ederek play-off yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Banvit karşılaşmaya İsmail Cem Ulusoy, Şehmus Hazer, Tolga Geçim, D.J. Shelton ve Jordan Morgan beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip Banvit oldu. Banvit hücumda Jordan Morgan ve İsmail Cem Ulusoy ile sayılar bulunca ilk çeyreği 25-19 önde geçti. İkinci çeyreğe de iyi başlayan taraf Banvit oldu. Hücumda Metehan Akyel, İsmail Cem Ulusoy ve Tolga Geçim ile sayılar üreten Turuncu-Yeşilliler 15'inci dakikada skoru 39-26’ya getirdi. Kalan bölümde hücumda ve savunmada daha organize olan takım Banvit olunca soyunma odasına 51-28 önde gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine Banvit oldu. Banvit hücumda Rıdvan Öncel ve Jordan Morgan ile sayılar bulunca 25'inci dakikayı 60-36 önde geçti. Kalan bölümde hücumda daha aktif oynayan Banvit olunca final çeyreğine de 77-40 önde girdi. Final çeyreğine Banvit hücumda ve savunmada istekli başladı. Banvit hücumda Metehan Akyel ve Şehmus Hazer ile sayılar bulurken 35. dakikayı 88-45 önde geçti. Kalan bölümde Banvit oyunun kontrolünü elinde tutarak oynadı ve karşılaşmadan da 94-52 galibiyetle ayrıldı.

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