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Bandırmaspor'un istediği Hamit Altıntop için Süper Lig takımları da devrede

TÜRKİYE 1'inci Ligi ekibi Bandırmaspor'un Hamit Altıntop’u transfer teklifi bulunmasının ortaya çıkmasından sonra Süper Lig takımları da yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak için harekete geçtiği bildirildi. Bandırmasspor...

Bandırmaspor'un istediği Hamit Altıntop için Süper Lig takımları da devrede
TÜRKİYE 1'inci Ligi ekibi Bandırmaspor'un Hamit Altıntop’u transfer teklifi bulunmasının ortaya çıkmasından sonra Süper Lig takımları da yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak için harekete geçtiği bildirildi.
Bandırmasspor Asbaşkanı Ömer Beyaz, bir  süre önce Galatasaray yönetiminin sözleşmesini feshettiği Hamit Altıntop'un transferi için yaptıkları ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldıklarını, haber beklediklerini tekrarladı. Asbaşkan Ömer Beyaz, bu transferin gerçekleşmesi halinde takımlarının çok daha güçlü olacağını belirtti.
Bu arada Bandırmaspor’un Hamit Altıntop’la ilgilendiğinin açıklanmasının ardından Süper Lig takımları Akhisar Belediyespor, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor’un da yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak istediği belirtildi. Çaykur Rizespor’un ise Hamit Altıntop’a 500 bin euro teklif ettiği öne sürüldü.

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