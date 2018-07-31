Bandırmaspor'un borcu kongrede açıklanandan farklı çıktı

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir),() -

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan ve Basın Sözcüsü Kayhan İpek, kulübün içinde bulunduğu maddi durumu değerlendirerek Bandırmaspor'un kamp dönemini değerlendirdi.

Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan ekonomik durum ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Kulübün borcunun kongrede açıklandığı gibi 11 milyon 700 bin TL olmadığını, karşılaştıkları borcun 14 milyon TL'nin üzerinde olduğunu belirten Karlahan, "2 aylık süre içinde 17 futbolcunun şikayeti vardı. Daha sonra teknik direktörümüzün de şikayeti olduğunu öğrendik. Bu ilk aşama çok önemli. Zorluklar bizi yordu. 2 ay içinde resmi hiçbir kurumdan 1 kuruş para almadık. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza bizlere de destek olacağını söylemişti. 11 milyon 700 bin TL borçla devraldık. Biz bunun bir kısmını çözeceğimize inandık. Hepsini birden kapatmak gibi bir şansımız yok. Maddi disiplinle bu sorunu aşmaya çalışıyoruz" dedi.

Geldikleri ilk gün, 'vefa yılı' ilan ettiklerini söyleyen başkan Karlahan, "Bandırmaspor hepimizin takımı. Biz bu yıl ligde tutunmak için oynayacağız. Şampiyon olacağız diyecek durumda değiliz. Ligde güç döngeleri eşit. Dikkat edersiniz genç bir takım kurduk. Karamsar olmayacağız. Kendi dönemizin sigortasını ödedik. İaşelerimizi peşin almaya çalışıyoruz. Bir yanda da eski futbolcuların senetlerini ödüyoruz. Yeni transferlerimiz de oldu. Şu an takımın durumu çok iyi. Yönetim olarak birlik ve beraberlik içindeyiz. Maddi kaynakları artırmak için bugüne kadar yararlanamadığımız reklam gelirleri. Biz kimseden zorla para istemiyoruz. Herkesin bu konuda desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

Stat kirasının 2-3 senedir ödenmediğine işaret eden Başkan Karlahan, "Bu yıl da 180 bin TL peşin ödememiz lazım. Kongrede kulübün 11 milyon 700 bin TL borç olduğu açıklandı. Daha önceki yönetim 1 milyon 650 bin TL, geçen yönetim 3 milyon 952 bin TL, 4 bankalardan taksitli borç 1 milyon 350 bin TL, İl Spor Müdürlüğüne 350 bin TL, vergi yapılandırmaması 365 TL, sigorta 950 bin TL, tedarikçilere 500 bin TL, Bandırma Belediyesine 375 bin TL. Bize yönetimin bıraktığı eski futbolculardan kaynaklanan 2 milyon 400 bin TL. Ayrıca Emre Aygün'e 225 bin TL, Oğulcan'a 120 bin TL, Erdi 120 bin TL, Haluk 80 bin TL, kamera sistemi 80 bin TL, bir bankaya daha 250 bin TL, teknik direktör Ertekin dahil 10 civarı futbolcuya icralık olan borç 950 bin TL. 450 bin TL'de birkaç futbolcunun alacağı var. Bunların toplamı 14 milyon TL'nin üzerinde. Genel kurulda açıklanan borçtan fazlası karşımıza çıktı. Biz şeffafız. Borçların inceletilmesini yönetime teklif edeceğiz. Serbest denetim inceleyecek. Her yönetim kendi dönemindeki borçtan sorumlu olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Perşembe günü Büyükşehir ile bir sponsorluk anlaşması yapacaklarının da müjdesini veren Başkan Karlahan, "Baltok ile yapılacak anlaşma ile1 sezonda Bandırmaspor'un en büyük alacağı reklam geliri olacak. Ömer Faruk Ermeç'i renklerimize bağladık. Bonservis sorununu çözdük. Reklam bazında toplam 2,5-3 milyon bir gelir düşünüyoruz. Biz hocamızı kendi içimizden biri olarak görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Basın Sözcüsü Kayhan İpek ise, "Direklerin asılarak maddi destek için görüşme yapmıştık. UEDAŞ'ın sıkıntılı demesi üzerine bundan vazgeçildi. Kombine satışlarımız başladı. Satışlar bizim moralimizi yüksek tutmaya başladı. 5 bin biletimiz var. Öğrencilere 60 TL. Ayrıca stiker satışımız olacak. Bunların fiyatını 25 TL olarak belirledik. Birhan Vatansever Galatasaray'a transfer oldu. İnşallah takımızdan büyük takımlara giden arkadaşlarımızı görürüz. Takımız Kartepe'de kampta. Hocamız savaşan bir ekip kuracağını belirtmişti" dedi.