Bandırmaspor - SBS İnşaat Kırklarelispor: 2-1

Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir), ()



STAT: 17 Eylül

HAKEMLER:Yakup Bakır(xx),Suat Güz(xx),Emin Barlas(xx)

BANDIRMASPOR:Ali(xx),Birhan(xxx),David Deniz(xx),Özgür(xxx),Erhan(xxxx)(Dk. 89 Erdi ?),Berkay(xx),Hüseyin(xxx),Nurettin(xxx),Oğuzhan(xxx)(Dk. 82 Feyyaz(x),Bahri(xx),Mertcan(xx)(Dk.35 Murathan x)

SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan(xxx),Davut(xx),Soner(xx),Enis(xx),Ahmet(xx),Hakkı İsmet(xx),Tekin(xx)(Dk. 60 Salim xx) ,Yusuf(xxx)(Dk. 66 Muhammed Uğur xx),Oğuzhan(xx),Müslüm(xx),Ümit Can(xx) (Dk. 85 Ali İhsan xx)

GOLLER: Dk. 31 Hüseyin, Dk. 50 Özgür (Bandırmaspor), Dk. 69 Oğuzhan (SBS İnşaat Kırklarelispor)

SARI KARTLAR: Berkay, Mertcan(Bandırmaspor), Yusuf, Tekin,Hakkı İsmet, Soner (SBS İnşaat Kırklarelispor)

KIRMIZI KART.: Dk.23 Müslüm(SBS İnşaat Kırklarelispor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup karşılaşmasında Bandırmaspor, evinde SBS İnşaat Kırklarelispor’u yenerek Play- Off’u garantiledi.

12'nci dakikada Bandırmaspor, gole çok yaklaştı. Birhan’ın ceza alanı içinden sert şutu önce kalecinin eline, sonra üst direğe çarparak kornere çıktı.

14’üncü dakikada Erhan’ın, ceza alanı içinden sert şutu kalecide kaldı.

17’nci dakikada bu kez Birhan’ın ceza alanı dışından sert şutu kalecinin kucağına gitti.

20’nci dakikada gelişen konuk takım akınında Ümit Can’ın 40 metre uzaklıktan sert şutu yandan dışarı gitti.

23’üncü dakikada Kırklarelispor, 10 kişi kaldı. Ceza alanına girmek isteyen Mertcan’a ciddi faul yapan Müslüm, kırmızı kart gördü.

31’inci dakikada bordo-beyazlı takımın golü geldi. Soldan Nurettin’in ortaladığı topu Hüseyin, kalecinin yanından ağlara bıraktı: 1-0

32’nci dakikada ceza alanının sol çaprazından Birhan’ın şutu yan ağlarda kaldı.

43’üncü dakikada Erhan’ın ceza alanı içinden yerden şutu kalecinin üzerine gitti.

50’nci dakikada Oğuzhan’ın kullandığı korner atışında savunmadaki yerini bırakıp kale önüne gelen Bandırmaspor kaptanı Özgür, kafa vuruşu ile takımın 2’inci golünü kaydetti:2-0

69’uncu dakikada Kıklarelispor Oğuzhan ile ilk gülünü buldu. Sağdan derinlemesine atılan pası değerlendiren Oğuzhan, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu kalecinin yanında ağlara gönderdi:2-1

80’nci dakikada Bandırmaspor 3’ncü gole çok yaklaştı. Oğuzhan’ın sol kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Birhan’ın orta şut karışımı vuruşu Hüseyin’de kaldı. Hüseyin müsait pozisyonda direğin yanından dışarı gönderdi.

Karşılaşma Bandırmaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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