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Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: 4-0

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), () STAT: 17 Eylül HAKEMLER: Murat Özcan (xxx), Kamil Çetin(xxx), Murat Temel (xxx) BANDIRMASPOR: Okan (xxx)- David Deniz (xx), Yiğit (x) (Dk.59 Sertaç Çam (xxx) Brinner (xxx), Da Silva (xxx), Emre Güngör...

Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: 4-0

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ()
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Murat Özcan (xxx), Kamil Çetin(xxx), Murat Temel (xxx)
BANDIRMASPOR: Okan (xxx)- David Deniz (xx), Yiğit (x) (Dk.59 Sertaç Çam (xxx) Brinner (xxx), Da Silva (xxx), Emre Güngör (xxx), Feridun (xxxx), Gökhan (xx), Kıvanç (x) (Dk.30 Doğan xxx), Ömer (xxx), Atabey (xxxx) (Dk.87 Üstün Bilgi)
ŞANLIURFASPOR: Tomic (x)- Batuhan (xx), Abdulaziz (xx), Artun (xxx), Ovidiu Andrei (xx), İzzet (xx) (Dk.70 Atiemwen xx), Kağan (xx) (Dk.46 Oktay Delibalta xxx), Ndongala (xx) (Dk.46 Mertcan xx), Soro (xx), Fevzi (xx), Şaban (xx)
GOLLER: Dk.44, Dk.86 Atabey, Dk.45+2 Ömer (penaltı), Dk.72 Sertaç (Bandırmaspor
SARI KARTLAR: Feridun, Ömer, Emre, Atabey (Bandırmaspor), Kaan, İzzet, Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor)
TFF 1'inci Lig’de Bandırmaspor yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek ile çıtığı ilk karşılaşmada Şanlıurfaspor'u 4-0 mağlup etti. 
10'uncu dakikada Şanlufarspor atağında Daudet Ndongala sol kanattan pasında Abdulaziz topu ağlarla buluşturdu. Ancak ofsayt gerekçesiyle ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı.
27'nci dakikada Bandırmaspor'da Yiğit'in kullandığı köşe atışında, kale alanı içinde topla buluşan Davit Deniz'in vuruşunda, kaleciyi geçemedi.
37'nci dakikada sağdan gelişen Şanlıurfaspor akınında Abdullaziz’in ceza alanının sol çaprazından şutu, kale direğinin yanından dışarı gitti.
39'uncu dakikada Bandırmaspor kalesinde baskısını artıran Şanlıurfaspor, Batuhan ile yakaladığı öne geçme şansını kullanamadı. Ceza sahası dışından ayağının içiyle topu sol köşeye nişanlayan Batuhan’ın girdiği gol pozisyonunda top auta çıktı.
44'üncü dakikada Bandırmaspor Ferudun’un sol kanattan ortaladı Atabey, kalecinin yanından kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
45+2'nci Fevzi’nin Feridun’u ceza sahası içinde düşürmesiyle penaltı kazanan Bandırmaspor’da, topun başına geçen Ömer Kandemir, topu ağlarla buluşturarak takımına ikinci golü kazandırdı: 2-0.
50'inci dakikada Bandırmaspor atağında Feridun’un sol kanattan getirdiği topla bulaşan Doğan’ın vuruşunda top kaleciden döndü. Şanlıurfaspor savunması topu uzaklaştırdı.
64'üncü dakikada Şanlıurfaspor’un geliştirdiği akında, Abdulaziz’in kalenin sol çaprazından yaptığı ortada, Oktay’ın kafasıyla yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.
72'nci dakikada Bandırmaspor atağında Atabey ceza alanı dışında girdiği ikili mücadeleyi kazanarak, ortaladı Sertaç bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 3-0.
86'ıncı dakikada Bandırmaspor atağında Atabey, orta alandan topu alarak iki oyuncu arasından geçip ceza alanı içine girdi. Bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Atabey kendisinin ikinci takımın ise dördüncü golünü attı: 4-0.

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