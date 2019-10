Bandırmaspor namağlup şampiyonluğa yürüyor

BANDIRMA /

TFF 2'nci Lig Kırmızı grupta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Bandırmaspor, yoluna doludizgin devam ediyor. 10'uncu hafta maçında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 3-0 yenen Marmara ekibi, 22 puanla lider Tuzlaspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı grupta yenilgisiz tek takım olan Bandırmaspor'da teknik direktör Serdar Bozkurt, takımının ilk 10 haftada gösterdiği performanstan memnun. Bozkurt, ''Ligin yaklaşık olarak üçte birlik kısmını geride bıraktık. Aşağı yukarı lig şekillenmeye başladı ve hangi takımların zirveye oynayacağı belli oldu. Bandırmaspor olarak lige yeni takım olmamızın dezavantajı ile başladık. Geçiş süreci olan ligin ilk dört haftasında oyundan çok mücadele gücümüzü ön plana çıkararak maçlarımızı kayıpsız atlattık ve bunun verdiği özgüvenle ilerleyen haftalarda oyun anlayışımızın üzerine koyarak maçlarımızı kazanmaya başladık. Sıralamada da şu an itibarıyla iyi bir yer edindik. Geride kalan haftalara baktığımızda gol atmakta sorun yaşamıyoruz ama zirveye oynayan takım olarak fazla gol yedik ve bunun önüne geçmek için demek ki daha fazla çalışma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önce şampiyonluk yaşamış ve şampiyonluğa oynamış kariyerli, karakterli ve tecrübeli oyunculara sahip olmanın vermiş olduğu avantajı iyi kullanarak, sezon sonunu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Planlamalarımızı ve lige bakışımızı sadece oynayacağımız haftadaki maç ile sınırlandırmıyoruz ve uzun vadede neler yapabileceğimizi düşünerek çalışmalarımızı yapıyoruz'' dedi.

Yönetimle uyum içinde çalıştıklarını belirten Serdar Bozkurt, ''Bandırmaspor'un geleceği için iyi niyetle çalışan ve takımın başarılı olabilmesi için bütün şartları zorlayan yönetim ile çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz ve devamlı irtibat halinde olarak takımı nasıl yukarılara taşırız diye fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Başarılı olmak ve hedefe ulaşmak için istikrarlı bir şeklide yolumuza devam etmemiz ve durmadan çalışmamız gerektiğinin farkındayız'' ifadelerini kullandı.

Bandırmaspor'un Asbaşkanı Onur Göçmez ise, ilk 10 haftayı hedeflerinin biraz altında tamamladıklarını söyledi. Göçmez, ''İlk 10 haftayı hedeflerimizin biraz altında tamamladık. Geçen sene son dakika golü ile kümede kaldık ve şu an geldiğimiz nokta gayet iyi ama kesinlikle disiplinden ve mücadeleden taviz vermeyeceğiz. Asıl mücadele bundan sonra başlayacak. Bu maratonda tempomuzu düşürmemeliyiz. Bu sene şampiyon olmanın en önemli anahtarı disiplin, kontrol ve mücadele olacak. Bunlardan taviz vermeyeceğiz. Teknik kadromuza ve futbolcularımıza inancımız tam. Yönetim, takım, taraftar uyum içinde çözülmeden süreci tamamlar kaynak yaratma anlamında destekleri artırabilirsek Bandırmaspor şampiyon olacaktır.

Sponsor desteğinin önemine dikkat çeken Onur Göçmez, ''Biz yeni bir felsefeyle yönetime geldik. Şeffaf, hesap verebilir, açık bir yönetim anlayışımız var. Bandırmaspor'un sadece bu yılını planlamadık. Gelecekle ilgili hedeflerimiz ve planlarımız şimdiden hazır. En büyük amaçlarımızdan biri Bandırmaspor'un kendi kaynaklarıyla, isimlere muhtaç olmadan sportif başarılar yaşayan bir kulüp olması. Ama bunu başarabilmek uzun ve zor bir süreç. Sponsorlar olmadan sadece yönetim ve Bandırma dinamikleri ile bir yola çıktık. Sponsor ve destek taleplerimizi her platformda anlatıyoruz, umarım karşılık bulur ve geç kalınmaz. Çünkü elimizde çok büyük bir fırsat var'' dedi.