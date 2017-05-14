Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu: 3-0

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), ()

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xxx), Uygar Bebek (xxx), Murat Ergin Gözütok (xxx)

BANDIRMASPOR: Okan (xxx)- Doğan (xxx), Özgür (xxx), Brinner Santos Souza (xxx), Gökhan Karadeniz (xxx), Marino Da Silva (xxx) (Dk. 69 Kıvanç xx), Feridun (xxx), Gökhan Yılmaz (xxx) (Dk.79 Serkan xx), Ömer (xxx), Lukas Droppa (xxx) (Dk.83 Mamadou Fofana), Atabey (xxx)

MERSİN İDMAN YURDU: Mihaylov (xx) (Dk.28 Yunus Emre xx) - Kudbettin (xx), Mahmut (xx), Pedriel (xx), Tolga (xx), Abdulkadir (xx) (Dk.69 Ahmet x), Nurullah (xx), Emrah (xx), Gökhan (xx), Melih (xx) (Dk.60 Sinan Kaloğlu xx), Furkan (xx)

GOLLER: Dk. 18 Marino Da Silva, Dk.24 Gökhan Karadeniz(P), Dk. 64 Atabey

SARI KARTLAR: Kudbettin, Melih, Furkan (Mersin İY), Droppa (Bandırmaspor)

TÜRKİYE 1'inci Ligi’nde Bandırmaspor, sezonun sahasındaki son maçınta düşmesi kesinleşen Mersin İdmanyurdu’nu 3-0 yenerek, ligde kalma umudunu, deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı son maça taşıdı.

8. dakikada sağdan Doğan’ın ortasında kaleci Mihaylov topu yatarak kontrol etti.

14. dakikada Melih’in 40 metreden kullandığı serbest vuruşu kaleci Okan köşeden kornere çeldi.

18. dakikada Gökhan Yılmaz’ın soldan ortasında kale önünde topa yükselen Marino Da Silva kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

24. dakikada Gökhan Karadeniz ceza alanı içinde Gökhan Akkan tarafından düşürülünce hakem, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Gökhan Karadeniz gole çevirdi: 2-0.

41. dakikada gelişen Tolga’nın şutunu kaleci Okan, direğin dibinden kornere çeldi.

57. dakikada Ömer’in ceza alanı içinden sert şutunda top üstten dışarı gitti.

63. dakikada Gökhan Karadeniz’in ceza alanı dışından şutu kalenin yanından auta çıktı.

64. dakikada Atabey, orta alandan aldığı topla ceza alanına girerek, kalecinin yanından ağları havalandırdı: 3-0.

85. dakikada Atabey, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunu kaleci Yunus Emre kornere çeldi.

Bandırmaspor maçı 3-0 kazandı.

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