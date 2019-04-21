Bandırmaspor - Menemen Belediyespor: 1-4

BANDIRMA ()
STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Ejder Yapıcı, Ahmet Ulu
BANDIRMASPOR: Zülküf Özer, Adem Alkaşi, Samet Günhan (Dk. 59 Timur Karagülmez), Yusuf Akyel, Üstün Bilgi (Dk. 68 Haluk Türkeri), Mete Sevinç, Şevket Güngör, Taner Yılmaz, Cihan Özkaymak (Dk. 46 Mehmet Gürkan Öztürk), Batuhan Karadeniz, Hakan Olkan
MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati Yılmaz, Veli Çetin, Taşkın Çalış, Mustafa Şen (Dk. 51 Mustafa Çeçenoğlu), Umut Pusat (Dk. 70 Tayfun Aydoğan), Alberk Koç, Talha Yazgan, Mahmut Bilir (Dk. 87. Murat Erdemir), Hüseyin Çolak, Rıdvan Koçak, Okan Baydemir
GOL: Dk. 63 Batuhan Karadeniz (Bandırmaspor Baltok) - Dk. 43 Veli Çetin, Dk. 45 Hüseyin Çolak, Dk. 61 Mahmut Bilir, Dk. 84 Hüseyin Çolak (Menemen Belediyespor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 87 Taner Yılmaz, Dk. 90 Mete Sevinç (Bandırmaspor Baltok)
SARI KARTLAR: Adem Alkaşi, Şevket Güngör, M. Gürkan Öztürk, Hakan Olkan (Bandırmaspor Baltok) - Taşkın Çalış, Hüseyin Çolak, Necati Yılmaz (Menemen Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 32'nci hafta mücadelesinde Menemen Belediyespor deplasmanda Bandırmaspor'u 4-1 mağlup etti.