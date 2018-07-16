Bandırmaspor giderlerini yüzde 30 oranında düşürdü

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (Balıkesir), () -

Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan ve Basın Sözcüsü Kayhan İpek, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Takım olarak önemli bir yol aldıklarını belirten İpek, Balıkesir’de başta Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı olmak üzere Balıkesirspor başkanını da ziyaret ettiklerini söyledi. İpek "Stat konusunda 2 yıllık kira ödenmediği şeklinde kamuoyuna yansıyan sözler oldu. Bu konuda ödeme planlarını yaparak ödemeye başladık. İsmail Ertekin’in içinde ödeme planı yaptık. Transfer yasağımız kalkacak. Caddelerde bayrak satışı ile bir kampanya yaptık. Bunun için 1500 lira bedel belirledik. Transfer komitemiz mali disiplini elden bırakamadan transfere devam ediyoruz. Birhan Vatansever Süper Lig takımları peşinde bu transfer gerçekleşirse kulübe ciddi kaynak elde edilebilir. Eski futbolcularımız Ali Kafadar, Hocamız hakkında hoş olmayan açıklamalar yaptı. Biz hocamızın verdiği bilgiler doğrultusunda transfer yapıyoruz. Kimse Bandırmaspor’da egolarını tatmin edemez. Bizim hedefimiz bu yıl ligde tutunmak. Biz maddi disiplinle birlikte gelecek sezonlar için çalışacağız. Hocamızın sonuna kadar arkasındayız" dedi.

"GRUPTA BULUNAN TAKIMALRIN GÜÇ DENGELERİ EŞİT"

Başkanlık için aday olurken 12 milyon borcun varlığından haberdar olduğunu belirten Başkan Karlahan, 7 milyonun acil borç olmadığını ve şahıslara olan borç olduğunu söyledi. Karlahan, “Biz Bandırmaspor’a uygulayacağımız mali disiplin ile ne kadar ileri götüreceğiz onun peşindeyiz. Ali Kafadar severiz o bana defalarca Bandırmaspor aşkının sonsuza kadar süreceğini söyledi. ‘Ben idmanlara geleyim hoca beğenirse bir sözleşme yaparız burada noktalarım’ dedi. Hocamız bu konuda düşünmediğini söyledi. Eski personel alacaklarını büyük ölçüde ödedik. Futbolcularda da bir birlik beraberlik var. İsmail Ertekin’e borç olduğunu biliyorduk. Ertekin olayı şöyle, 6 Haziranda sözleşme yapılmış. Benim tek liste ile aday olacağım belli. İsmail Hocaya 30 Haziran son gün 180 bin tek ödeme var ama bizim bundan da haberimiz yoktu. Olayı araştırarak İsmail Hocayı aradım. Bana ‘ben seninle muhatap değilim ben Bandırmaspor için yapacağımı yaptım benim alacağım var’ dedi. ‘Avukatım ile muhatap olun’ dedi. Şuan Ertekin’e borç 146 bin lira. Biz İsmail hocayla uzlaşma taraftarıyız. Ramazan Evren, Nurettin Oğulcan, Erdi, İbrahim Ak, Birhan kalabilirde Galatasaray’da alabilir. Ödememize yerine getirdik. 14 eski futbolcumuz duruyor. Grubumuz çok eşit bir gurup, her takım şampiyonluk için de oynayabilir, düşmemek için de oynanabilir. Sporu, spor için yapacağız. Mali disiplinden ödün vermeden başarıya odaklanacağız. Kadın hentbol takımında da devam edeceğiz, bayan voleybol takımımıza da destek vermeye başladık. Başta futbolcu giderleri olmak üzere giderleri geçtiğimiz yıla göre en az yüzde 30 oranında indirdik. Mali disiplinin meyvelerini ilerleyen dönemlerde alacağız” ifadelerini kullandı.

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