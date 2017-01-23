Bandırmaspor Droppa'yla 1,5 yıllığına anlaştı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ( )- TÜRKİYE 1’inci Lig takımı Bandırmaspor, Çek Milli Takımı oyuncusu 27 yaşındaki ön libero Lukas Droppa'yla sözleşme imzaladı.

Daha önce Rusya Süper Lig ekiplerinden Tom Tomks’da forma giyen Droppa, 1.5 yıllığına bordo beyaz renklere bağlandı. İmza töreninde konuşan Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, yeni transferlerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanında kadroda olacağını belirtti, şöyle dedi:

"Çek Milli takımında defalarca forma giymiş, Lucas Droppa ile ön sözleşmemizi cumartesi günü yapmıştık. Bugünde sağlık kontrollerini tamamladıktan sonra, renklerimize bağladık. Cumartesi günü deplasmanda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yapacağımız maç için kadroya dahil edildi. Kendisine Bandırmaspor armasının ardında yapacağı görev için başarılar dilerim."

Yeni transfer Droppa da Bandırmaspor’un başarısına katkı yapmak istediğini söyledi.