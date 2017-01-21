Bandırmaspor Droppa ile ön sözleşme imzalandı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ( )- TFF 1inci Lig takımlarından Bandırmaspor, Çek Milli Takımı oyuncusu Lukas Droppa ile bugün 1.5 yıllık ön sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor, Lukas Droppa ile pazartesi günü yapılacak sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalayacak. Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, takımları için en iyisini yapmak için yola çıktıklarını söyledi. Lukas Droppa'yı uzun süre takip ettikten sonra transfer etmeye karar verdiklerini söyleyen Elmastaş, "Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oyuncumuz performansı ile ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ortaya koyacak" şeklinde konuştu.

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