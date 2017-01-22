Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Ortadoğu göndermesi
Erdoğan: Rejim değil sistem değişikliği
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Türk sporu önemli bir ismini...
İran, Türk ve Rus heyeti Astana öncesi bir araya geldi
İran, Türk ve Rus heyeti...
Taksiye indi bindi ücreti :8 lira 75 kuruş
Taksiye indi bindi ücreti :8...

Bandırmaspor-Denizlispor: 0-0

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), () STAT: 17 Eylül HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Mehmet Yıldırım (xx) BANDIRMASPOR: Okan (xx)- Deniz (xx), Yiğit Gökoğlan (xx) (Dk.59 Sertaç Çam xx), Santos Souza (xx),...

Bandırmaspor-Denizlispor: 0-0

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), ()
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Mehmet Yıldırım (xx)
BANDIRMASPOR: Okan (xx)- Deniz (xx), Yiğit Gökoğlan (xx) (Dk.59 Sertaç Çam xx), Santos Souza (xx), Gökhan Karadeniz (xxx), Da Silva (xx), Emre Güngör (xxx), Feridun (xx) (Dk.69 Doğan xx), Gökhan Yılmaz (xx), Bahri Can (xxx, Atabey (xx)(Dk.80 Üstün Bilgi xx)
DENİZLİSPOR: Kaan (xx)- Alperen (xx), Taha Can (xx), Alp Kulga (xx), Ziya Alkurt (xxx)(Dk.89 Cihan), Yasin (xx), Moritz (x)(Dk.60 Barış xx), Leandro (xx), Veli (xx) (Dk.76 Anıl xx), Sankoh (xx), Kerem (xx)
SARI KARTLAR: Leandro (Denizlispor)
TÜRKİYE 1'inci Ligi 'nde mücadele eden Bandırmaspor, kendi evinde Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.
15. dakikada ceza alanı dışından Ziya Alkurt’un sert şutuhnda top kalenin üstünden dışarı gitti.
26. dakikada sağdan Atabey’in ortasında Alperen topu son anda kornere çeldi.
35. dakikada Emre Güngör’den aldığı pasla ceza alanı dışında topla buluşan Atabey'in şutunda yandan dışarı gitti.
39. dakikada Gökhan Karadeniz’in pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Atabey çok elverişli durumda topu kaleci Kaan'ın üzerine vurunca Bandırmaspor, mutlak bir gol fırsatını kullanamadı.
41. dakikada bu defa Denizlispor gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan gelen topta kale önünde Yasin Ozan’ın vuruşunda auta gitti.
47. dakikada Gökhan Karadeniz’in uzaktan şutunu kaleci Kaan, direğin dibinden kornere çeldi.
53. dakikada Feridun’un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yiğit Gökoğlan’ın kötü vuruşunda yandan dışarı gitti.
84. dakikada Gökhan Karadeniz’in yerden sol şutu yan direğe çarparak dışarı gitti.
Maçın bundan sonraki dakikalarında sonuç değişmeyince maç golsüz sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55