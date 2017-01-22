Bandırmaspor-Denizlispor: 0-0

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), ()

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Mehmet Yıldırım (xx)

BANDIRMASPOR: Okan (xx)- Deniz (xx), Yiğit Gökoğlan (xx) (Dk.59 Sertaç Çam xx), Santos Souza (xx), Gökhan Karadeniz (xxx), Da Silva (xx), Emre Güngör (xxx), Feridun (xx) (Dk.69 Doğan xx), Gökhan Yılmaz (xx), Bahri Can (xxx, Atabey (xx)(Dk.80 Üstün Bilgi xx)

DENİZLİSPOR: Kaan (xx)- Alperen (xx), Taha Can (xx), Alp Kulga (xx), Ziya Alkurt (xxx)(Dk.89 Cihan), Yasin (xx), Moritz (x)(Dk.60 Barış xx), Leandro (xx), Veli (xx) (Dk.76 Anıl xx), Sankoh (xx), Kerem (xx)

SARI KARTLAR: Leandro (Denizlispor)

TÜRKİYE 1'inci Ligi 'nde mücadele eden Bandırmaspor, kendi evinde Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.

15. dakikada ceza alanı dışından Ziya Alkurt’un sert şutuhnda top kalenin üstünden dışarı gitti.

26. dakikada sağdan Atabey’in ortasında Alperen topu son anda kornere çeldi.

35. dakikada Emre Güngör’den aldığı pasla ceza alanı dışında topla buluşan Atabey'in şutunda yandan dışarı gitti.

39. dakikada Gökhan Karadeniz’in pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Atabey çok elverişli durumda topu kaleci Kaan'ın üzerine vurunca Bandırmaspor, mutlak bir gol fırsatını kullanamadı.

41. dakikada bu defa Denizlispor gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan gelen topta kale önünde Yasin Ozan’ın vuruşunda auta gitti.

47. dakikada Gökhan Karadeniz’in uzaktan şutunu kaleci Kaan, direğin dibinden kornere çeldi.

53. dakikada Feridun’un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yiğit Gökoğlan’ın kötü vuruşunda yandan dışarı gitti.

84. dakikada Gökhan Karadeniz’in yerden sol şutu yan direğe çarparak dışarı gitti.

Maçın bundan sonraki dakikalarında sonuç değişmeyince maç golsüz sonuçlandı.

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