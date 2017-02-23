Bandırmaspor'da hedef 3 puan

BANDIRMASPOR’da Feyyaz Uçar’dan yerine teknik direktörlüğe getirilen Yusuf Şimşek, Şanlıurfaspor maçına 3 puan için çıkacaklarını söyledi.

Bandırmaspor, cumartesi günü Bandırma’da oynanacak Şanlıurfaspor maçı öncesi otelde kampa girdi. Takımın durumu ve maç hakkında açıklamalar yapan Yusuf Şimşek, Kaptan Özgür ve Droppa’nın sakat olduğunu belirterek "Sakat oyuncularımız var ama sahaya 11 kişi çıkacağız. Son maçlarda galip gelemiyoruz. Bu maça kazanmak için çıkacağız, sahada daha hırslı ve agresif bir takım göreceksiniz. İnşallah 3 puanı alarak şehrimizin yaşadığı sıkıntıya son vermek istiyoruz "dedi.

Bandırmaspor taraftarından da destek isteyen Yusuf Şimşek "Takım olarak birbirimize olan inancımızın ve dostluğumuzun pekişmesi için kampa girdik. Birinci önceliğimiz gol yememek. Daha agresif bir takım olacak. Kırgın olan taraftarımızı maça davet ediyoruz" diye konuştu.



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