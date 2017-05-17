Bandırmaspor'da Gökhan Karedeniz tedbirsiz Disiplin Kurulu’na sevk edildi

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), ( )- BANDIRMASPOR Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, Ligde kalıp kalmayacaklarının belli olacağı Samsunspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Bilgen Süngü, “Hafta sonu Samsunspor'la hayati bir maç oynayacağız. Onların da kaybettiğinde küme düşebileceği bir maç olacak. Bizim tek dileğimiz Türkiye Futbol Federasyonun'dan bu maç için Süper Lig hakemi istiyoruz”dedi.

“ANNE” YAZISI DİSİPLİNE GÖNDERDİ

Geçtiğimiz hafta Bandırmaspor ile Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında gol attıktan sonra “Anneler Günü”nü kutlamak için kameralara formasının altındaki atletinde yer alan anne yazısını gösteren Gökhan Karedeniz, tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Disiplin işlemi yapılma nedeninin ise “Forma altına slogan içeren iç çamaşırı giymesi suretiyle talimatlara aykırı hareketi nedeniyle” uygulandığı kaydedildi.

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