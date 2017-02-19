Bandırmaspor'da Feyyaz Uçar görevi bıraktı

BANDIRMASPOR teknik direktörü Feyyaz Uçar, Balıkesirspor karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında artık takıma faydalı olamayacağını dile getiren Feyyaz Uçar, şöyle dedi:

"Bu saatten sonra söylenecek çok fazla bir söze gerek yok. Ben şu anda Bandırmaspor teknik direktörlüğünden ayrılıyorum. Çünkü takımın kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Takımı değiştiremeyeceğimize göre benim gitmem en mantıklı karar. Bundan sonraki haftalarda Bandırmaspor'a başarılar diliyorum. Zor bir göreve geldim. 9 maçta sadece 5 puan alabilmiş bir takımda çalışmaya başladım. Elimizden gelen tüm gayreti gösterdik ama başarılı olamadık. Ben herkese teşekkür ediyorum."