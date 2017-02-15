Bandırmaspor Başkanı Elmastaş: Balıkesirspor maçı 34 maçtan biri

BANDIRMASPOR Başkanı Erhan Elmastaş, pazar günü Balıkesirspor ile oynanacak olan derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Çarşamba günü Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi ile görüştüklerini aktaran Elmastaş "Balıkesirspor maçı bizim için 34 maçtan bir tanesi. Aynı ilin iki takımı olmamız karşılaşmaya artı değer kazandırıyor" diyerek şunları söyledi:

"Buna derbi demek gerekiyor mu? Bu seyircileri de geriyor. Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi ile sohbet ettik. Centilmence maç olmasını istiyoruz. Taşkınlıkların olmadığı, kimsenin burnunun kanamadan zevkli maç olacağını düşünüyorum. Balıkesir’den mutlu ayrılmak istiyoruz. 690 kontenjanımız var. 500-600 kişi konvoy olarak gidecek.

Kayseri’ye nasıl 6 bin kişi götürdüysek Balıkesir’e de gideceğiz. Altınordu maçında kırmızı kart gören Briner cezalı, kaptan Özgür’ün sakatlığı devam ediyor. Taraftar kendisi organize oluyor. Biz onlara destek oluyoruz. Balıkesir Büyükşehir Başkanı Edip Uğur, maça gidecek taraftara desteğini vereceğini söyledi" dedi.



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