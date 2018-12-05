Bandırmaspor Baltok’da Kurşunlu dönemi

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor Baltok'ta Taşkın Güngör'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 37 yaşındaki eski kaleci Ramazan Kurşunlu getirildi.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç teknik adam "Bandırmaspor'a başarı için geldim" dedi.

Toplantını açılışını yapan Bandırmaspor Baltok Basın Sözcüsü Mülkü İnci, Taşkın Güngör ile yollarının ayrıldığını belirterek Ramazan Kurşunlu'ya görevinde başarılar diledi. İnci, "Bazı olumsuzluklardan dolayı kendisiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik. Yeni hocamız Ramazan Kurşunlu göreve çağrıldı. Bu takımda kendisinin başarılı olacağına, takımı ileri taşıyacağına emin olduğumuz için, bu kardeşimizi ekibiyle birlikte takımımızın başına getirdik" ifadelerini kullandı.

BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan takım olarak zor günlerden geçildiğine dikkat çekerek birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyaç duyduklarını anlattı. Karlahan "Bugün itibariyle başarılı bir yerde değiliz. Aksilikler oldu. Bu günden sonra önümüze bakacağız. Başarıya aç bir kardeşimiz olan Ramazan Kurşunlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık ve takımı kendisine teslim ettik. Birlik beraberliğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

"İKİNCİ YARIYA İYİ BİR SAYFAYLA BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Bandırmaspor'un yeni hocası Ramazan Kurşunlu, başarı için Bandırmaspor'a geldiğinin altını çizerek her türlü fedakarlığı yapamaya hazır olduğunu söyledi. Kurşunlu şunları söyledi:

"Beklentimiz Bandırmaspor'un başarısı. Herkesin bir hedefi olduğu gibi benim de hedeflerim var. Buraya ağabeylik yapmaya geldim. Yıllarca yaşadığım tecrübelerimi onlara aktarıp, kendilerine bir ivme kazandırıp, gelişimleri için önemli katkıda bulunacağımı düşünüyorum. İkinci yarıda herkesten destek bekliyoruz. Yardımcılarım İsmail Yalçın, Burak Akyıldız, Murat Sözgelmez ve kaleci antrenörü Serhat Kartal ile buraya başarılı olmaya geldik. Önümüzdeki iki maçta puan ve puanlarla ayrılmamız lazım. Devre arasında iyi bir kamp sezonu geçirip, ikinci yarıya iyi bir sayfayla başlamak istiyoruz."

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