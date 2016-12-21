Bandırmaspor Amado'yla yolunu ayırdı

TÜRKİYE 1'inci Ligİ takımlarından Bandırmaspor, Brezilya’nın Ceara Sporting takımından kiraladığı 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Alex Amado ile yollarını ayrıldı.Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, "Amado ile yollarımız Brezilya'dan gönderilen evrakının imzalanması ile son buldu. Eşi Brezilyada doğum yapacak. Bizde performansından memnun değildik" dedi.FEYYAZ UÇAR: "KALMALARI OYUNLARINA BAĞLI"Bu hafta deplasmanda oynayacakları Mersin İdmanyurdu karşısıda galip gelebilmelerinin önemine değinen teknik direktör Feyyaz Uçar ise şunları söyledi:"Umut arayan ekiple karşı karşıya geleceğiz. 1-0 yenildiğimiz Sivasspor maçında orta sahadaki hâkimiyeti ele geçiremedik. Bazı oyunculardan randıman alamadığımız ortada. Gereksinimlerimiz belli. Bunlar yönetimin sağlayacağı bütçeye bağlı. Bir takım yapılmış. Sıfırdan bir takım kurmanın anlamı yok. Mersin İdmanyurdu maçı oyuncularım için belirleyici olacak."Feyyaz Uçar, bir dönem oyuncusu olan Amed Sportifli Şehmus Özer’in trafik kazasından hayatını kaybetmesine de çok üzüldüğünü, ailesine başsağlığı dilediğini söyledi.

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