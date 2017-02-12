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Bandırmaspor-Altınordu Notlar

ALTINORDU'nun devre arasında Sivasspor'dan transfer ettiği forvet Hasan Kabze, kırmızı lacivertli formayla Bandırmaspor karşısında ilk maçına çıktı. Göztepe derbisinde hazır olmaması nedeniyle kadroya alınmayan deneyimli futbolcu, ilk...

Bandırmaspor-Altınordu Notlar
ALTINORDU'nun devre arasında Sivasspor'dan transfer ettiği forvet Hasan Kabze, kırmızı lacivertli formayla Bandırmaspor karşısında ilk maçına çıktı. Göztepe derbisinde hazır olmaması nedeniyle kadroya alınmayan deneyimli futbolcu, ilk sınavında attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Abdülkadir ise bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Transfer döneminin son günü Fenerbahçe'den  kiralanan genç orta saha oyuncusu Beykan Şimşek yedek soyundu.
Altınordu da kırmızı kart cezası nedeniyle Göztepe derbisinde forma giyemeyen ön libero Arif, ilk 11'e döndü. Genç ön libero Oğulcan, hafta içinde UEFA Gençlik Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanan U19 maçında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle kadroya alınmadı. Yine Göztepe derbisinde sağ arka adalesinde sakatlanarak yerini ikinci yarıda genç Seydi'ye bırakmak zorunda kalan stoper Yusuf Abdioğlu, iyileşerek takımdaki yerini aldı.
Sezoun ilk yarısında Altınordu'da oynayan forvet Üstün Bilgi ve sağ kanat Sertaç Çam, devre arasında gittikleri Bandırmaspor'da eski takımlarına karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Yine geçmiş dönemde kırmızı lacivertli formayı terleten Gökhan Yılmaz, Doğan Karakuş ve Yiğit Gökoğlan da 11'de yer alırken, eski Altınordulu Gökhan Karadeniz cezası, Yusuf Akyel ise sakatlığı nedeniyle 18'de yer bulamadı.
Altınordu taraftarı 17 Eylül Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı. İzmir'den gelen yaklaşık 50 taraftar kale arkası tribününde yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

 

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