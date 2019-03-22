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Baltacı: Üsküdar'da engelliler, spor ve gençlik için yatırım yapacağım

İstanbul 2019 Yerel Seçimlerinde İstanbul Üsküdar İlçesi Bağımsız Belediye Başkan adayı İhsan Baltacı; engelliler, spor ve gençlik için kolları sıvadı. %65 engeli bulunan bir birey olan Baltacı, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin...

Baltacı: Üsküdar'da engelliler, spor ve gençlik için yatırım yapacağım

İstanbul

2019 Yerel Seçimlerinde İstanbul Üsküdar İlçesi Bağımsız Belediye Başkan adayı İhsan Baltacı; engelliler, spor ve gençlik için kolları sıvadı.
%65 engeli bulunan bir birey olan Baltacı, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim, kültür, sanat, edebiyat, bilim, teknoloji ve spor alanlarındaki bilgilere, yeniliklere ve hedeflere daha kolay bir şekilde ulaşmaları için yatırımlar yapacağız. Gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, ahlaklı, ailesine, topluma ve insanlığa faydalı, yaşadığı çağın farkında olan, gelecek ufkuna sahip, azimli ve cesur bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla onları spora yönlendireceğiz" dedi.
Engelli vatandaşa yürüyüş pisti yapacaklarını ve Üsküdar'da futsal futbol takımı kuracaklarını da ifade eden İhsan Baltacı; "Engelli kardeşlerimiz için spor alanları açacağız. Sadece spor değil iş alanları da yaratacağız. Engellilere yaşam merkezi kurup herkesin mutlu olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
İlçelerinde bulunan Üsküdar Anadolu 1908 Spor kulübü, Çamlıca Spor Kulübü ve Sultantepe Spor Kulübü ile işbirliği yapıp daha çok gencin bu kulüplerde yarışmalarını sağlayacaklarını da ifade eden Baltacı; "Üsküdar'ın spor geçmişini ve kültürünü yeniden canlandırmayı hedefliyoruz" dedi. 

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