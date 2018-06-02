Balkan Şampiyonası'nın ilk gününe Türkiye damgası

İSTANBUL,()

Ümitler Judo Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Bosna Hersek'in Bihaç kentinde başlayan Ümitler Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde milli judokalar 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kadınlar 44 kiloda Hanife Özcan finalde Karadağlı Nikolic'i, 52 kiloda Ayşe Budak finalde Bulgar Dimitrova'yı yenerek altın madalyaya uzandı. 48 kiloda Aleyna Adak finalde Rumen rakibi karşısında mağlup olarak gümüş madalyada kalırken, 40 kiloda Ceren Kanyılmaz bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 50 kiloda Fırat Çimen finalde Kosovalı Cena'yı ipponla yenerken, 66 kiloda Niyazi Gökçen finalde Rumen Bucataru'yu altın skorda yenerek altın madalya kazandı. 60 kiloda finalinde Abdülaziz Kara ile Enes Uysal arasındaki mücadelede Kara, altın skordaki waza-ari puanıyla altın madalyaya uzandı. Enes Uysal ise gümüş madalyayı elde etti.

Şampiyonanın son gününde kadınlarda; Özlem Yıldız, Sıla Korkmaz (57), Şeydanur Aydın, Kübra Konuk (63), Hilal Öztürk (+70) ile erkeklerde; Abidin Karabulut (73), Cem Ata Demirtaş (81), Abdullah Solakoğlu (90) ve Çağrı Doğan (+90) tatamiye çıkacak.

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