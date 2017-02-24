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Balkan Salon Atletizm Şampiyonası yarın yapılacak

İSTANBUL,() - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda boy gösterecek. Sırbistan'ın başkenti...

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası yarın yapılacak

İSTANBUL,() - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda boy gösterecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye'yi 13 kadın ve 22 erkek, toplam 35 sporcu temsil edecek.

MİLLİLER SON ŞAMPİYONADA 15MADALYA KAZANDI

Kombank Arena'da düzenlenecek olan 22. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na 16 ülkeden sporcular katılacak. Atletler 12'si kadınlarda 12'si de erkeklerde olmak üzere toplam 24 finalde altın madalya kazanmaya çalışacak. Son 5 yılda Balkan Salon Atletizm Şampiyonalarına ev sahipliği yapan Türkiye, 2016 yılındaki organizasyonu 6 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile tamamlamış ve ikinci olmuştu.

Belgrad'da yarın düzenlenecek organizasyonda Türkiye adına yarışacak atletler ve disiplinleri ise şöyle:

ERKEKLER

60 metre: Ertan Özkan, Yiğitcan Hekimoğlu

400 metre: Batuhan Altıntaş, Mehmet Güzel

800 metre: Sercan Basım, Hasan Basri Güdük

1500 metre: Süleyman Bekmezci, Ömer Oti

3000 metre: Turgay Bayram

60m engelli: Batuhan Eruygun, Mehmet Güneş

Yüksek atlama: Alperen Acet, Metin Doğu

Uzun atlama: Kaan Şencan

Sırıkla atlama: Ümit Sungur

Gülle atma: Murat Gündüz

Üç adım atlama: Necati Er, Can Özüpek

4×400 metre: Batuhan Altıntaş, Mehmet Güzel, Fahri Arsoy, Mahsum Korkmaz, Akın Özyürek, Enis Ünsal

KADINLAR

60 metre: Nimet Karakuş, Melike Malkoç

800 metre: Damla Çelik

1500 metre: Emine Hatun Tuna

3000 metre: Tuğba Güvenç

60 metre engelli: Özge Soylu, Beyza Tilki

Uzun atlama: Cemre Bitgin, Ecem Çalağan

Üç adım atlama: Cemre Bitgin, Beyza Tilki

Gülle atma: Emel Dereli, Sare Bostancı

Sırıkla atlama: Buse Arıkazan, Büşra Pekşirin

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