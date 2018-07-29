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Balkan Pist Şampiyonası sona erdi

FİLİBE () - Balkan Pist Şampiyonası, turnuvanın ikinci gününde koşulan Point Race, 1 KM Time Trial ve Omnium yarışları ile sona erdi. Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası'nda Türkiye, şampiyonanın ilk gününde...

Balkan Pist Şampiyonası sona erdi

FİLİBE () -

Balkan Pist Şampiyonası, turnuvanın ikinci gününde koşulan Point Race, 1 KM Time Trial ve Omnium yarışları ile sona erdi.
Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası'nda Türkiye, şampiyonanın ilk gününde kazandığı 6 altın, 4 gümüş ve bir bronz madalyanın üzerine ikinci günde 3 altın, bir gümüş ve 4 bronz  madalya ekleyerek şampiyonayı toplamda 9 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 19 madalya ile tamamladı. 
Muhanmet Selçuk genç erkekler kategorisinde Tempo Race, Elemination Race Sprint, Point Race, 1 KM Time Trial ve Omnium  yarışları olmak üzere 6 farklı yarışta, 6 kez balkan Şampiyonu olma başarısı gösterirken, ayrıca bir diğer milli sporcu Doğukan Arıkan'ın Balkan Şampiyonu olduğu eleme yarışında da balkan ikincisi oldu. 
Oğuzhan Tiryaki büyükler kategorisinde Tempo Race ve Elemination Race yarışları olmak üzere 2 farklı yarışta 2 kez Balkan Şampiyonu olurken, Omnium yarışında Balkan 2'ncisi, Point Race yarışında ise Balkan 3'üncüsü oldu.
Doğukan Arıkan genç erkekler kategorisinde Scratch yarışında Balkan Şampiyonu olmayı başardı. Omnium, Tempo Race ve Point Race yarışları olmak üzere 3 farklı yarışta 3 kez Balkan 3'üncüsü olan Arıkan, Elemination Race'te ise Balkan ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. 
Ahmet Örencik ise büyükler kategorisinde Tempo Race yarışında Balkan ikincisi, 1 KM Time Trial yarışında da Balkan 3'üncüsü oldu.

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