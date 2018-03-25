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Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye 8 madalya kazandı

İSTANBUL / İstanbul'da düzenlenen 20. Büyükler Balkan Karate Şampiyonası'nda Türk karateciler 1 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.  Balkan Karate Federasyonu'na üye ülkelerin katılımıyla bu yıl İstanbul'da düzenlenen...

Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye 8 madalya kazandı

İSTANBUL /

İstanbul'da düzenlenen 20. Büyükler Balkan Karate Şampiyonası'nda Türk karateciler 1 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. 
Balkan Karate Federasyonu'na üye ülkelerin katılımıyla bu yıl İstanbul'da düzenlenen 20. Büyükler Balkan Karate Şampiyonası sona erdi. 24-25 Mart tarihlerinde yapılan şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan 354 karateci mücadele etti. 
Halkalı Spor Salonu'nda ev sahipliği yaptığı şampiyonada Türk karateciler, bir altın, bir gümüş ve altın bronz madalya kazandı. Altı altın, iki gümüş ve üç bronz madalya elde eden Makedonya, genel klasmanın zirvesinde yer alırken; dört altın, üç gümüş ve bir bronz madalya ile Sırbistan da ikinci sırada yer aldı.
MURATCAN DENİZ BALKAN ŞAMPİYONU
İki gün süren şampiyonada 12 ferdi, dört takım dalında madalya dağıtıldı. Erkekler ferdi kumite 67 kiloda Muratcan Deniz, Türkiye'ye tek altın madalyayı getiren isim oldu. Milli karateci, finalde Hırvat Luka Kondic'i 6-5 mağlup etmeyi başardı. 
Büyük erkekler ferdi kata dalında son Türkiye Şampiyonu olan İbrahim Enes Sefa, Balkan Şampiyonası'nda ikincilikte kaldı. Milli karateci, ferdi kata finalinde karşılaştığı Karadağlı Mijac Vladimir'e 4-1 kaybetti. 
Kadınlar kumite 50 kiloda Selva Nur Akkurt, 55 kiloda Gülsen Demirtürk ile erkekler kumite 67 kiloda Berk Erol ve Ömer Abdurrahim Özer bronz madalya kazanan isimler oldu. 
Takım mücadelelerinde ise İdil Polat, Buse Danama ve Betül Bilgin'den oluşan Kadın Kata Milli Takımı ile Arslan Çalışkan, Orçun Duman ve İbrahim Enes Sefa'nın yer aldığı Erkek Kata Milli Takımı üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı. 

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