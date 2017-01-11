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Balıkesirsporlu Foxi Futbol elçisi

BALIKESİRSPORLU Foxi Kethevoama, devre arası tatili için gittiği ülkesi Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Balıkesir'in ve Türkiye'nin tanıtımı için adeta futbol elçiliğine soyundu. "İlk yarı bitiminde ailesi ve yakınlarıyla hasret gidermek...

Balıkesirsporlu Foxi Futbol elçisi
BALIKESİRSPORLU Foxi Kethevoama, devre arası tatili için gittiği ülkesi Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Balıkesir'in ve Türkiye'nin tanıtımı için adeta futbol elçiliğine soyundu.
"İlk yarı bitiminde ailesi ve yakınlarıyla hasret gidermek için ülkesine giden Foxi, beraberinde 17'şer takım kırmızı ve beyaz renkli Balıkesirspor forması götürdü. Kaleci formalarını da unutmayan Foxi, bunları Orta Afrikalı eski milli futbolculardan oluşan karma ile bir dönem oynadığı Diplomat Football Clup'a hediye edip, iki ekip arasında dosluk maçı organize etti".
Tüm formaların 80 numara olduğunu ve sırtında kendi isminin yazdığını söyleyen Foxi, şunları söyledi:
"Ülkemdeki arkadaşlarımla bağımı hiç koparmadım. Onlar da beni nereye gitsem izliyorlar. Şimdi hepsi Balıkesirspor fanatiği oldu. İlk yarıda tüm olumsuzluklara rağmen savaşıp, mücadele ettik. Devreyi de iyi bir yerde kapattık. Ben yüzde 80 kapasite ile oynadım. Hala geliştirebileceğim yönlerim var. İkinci yarıya daha sorunsuz girmemiz halinde şampiyonluğa oynayacağımıza inanıyorum".

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