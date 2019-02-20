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Balıkesirspor’da hedef galibiyet

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()- Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, bu hafta oynanacak olan Afyonspor karşılaşmasından 3 puan almak istediklerini söyledi. Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü...

Balıkesirspor’da hedef galibiyet

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()-

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, bu hafta oynanacak olan Afyonspor karşılaşmasından 3 puan almak istediklerini söyledi.
Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, haftalık değerlendirmesini bugün kulüp tesislerinde yaptı. 22 Şubat Cuma günü Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Afyonspor maçının önemine değinen Bulak, maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirtti. Geçen hafta kaybettiklerini ve önlerindeki maçlarda puan kaybetme lüksleri olmadığını belirten Bulak, "Biz geçen hafta kaybettik, onlar kazandı, puanı 21 yaptı ve ligi baskılamaya devam ediyor. Dolayısıyla önemli ve baskısı yüksek bir maç olacak. Ama biz neler yapacağımızı biliyoruz. Kolay kolay pozisyon vermiyoruz. Belki çok kolay gol atamıyoruz ama her maçımızı aşağı yukarı iyi oynuyoruz. Afyonspor fizik gücü yüksek bir takım. Fizik ortalaması iyi oyunculardan kurulu bir takım. Nasıl oynadıklarını iyi biliyoruz. Kendi oyunumuzu devam ettirmeye çalışacağız. Kazanmak istediğimiz bir maç. İnşallah iyi oynayıp kazanacağız" dedi.

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