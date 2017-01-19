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Balıkesirspor yeni antrenman sahasına kavuştu

TFF 1'inci Lig takımlarından Balıkesirspor'un Alihikmetpaşa Tesisleri bünyesinde yaptırılan yeni antrenman sahası hizmete girdi. Son yıllarda çalışacak tesis bulmakta zorlanan, çoğu zaman İsmail Akçay Atletizm Tesisleri'ndeki çim alanı...

Balıkesirspor yeni antrenman sahasına kavuştu
TFF 1'inci Lig takımlarından Balıkesirspor'un Alihikmetpaşa Tesisleri bünyesinde yaptırılan yeni antrenman sahası hizmete girdi.
Son yıllarda çalışacak tesis bulmakta zorlanan, çoğu zaman İsmail Akçay Atletizm Tesisleri'ndeki çim alanı kullanan kırmızı beyazlılar, böylece Ergün Gür Sahası'ndan sonra ikinci bir idman sahasına kavuşmuş oldu.
Başkanı Feyyaz Çiftçi, büyük bir sorunun çözüme kavuştuğunu belirterek "Yeni sahamızın camiamıza ve takımımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesisin kulübümüze kazandırılmasında katkısı bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi. 
Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yeni sahada sürdüren Balıkesirspor'da hafif sakatlıkları bulunan kaptan Burak Çalık'la Okan Alkan antrenmana katılmadı. İki futbolcunun da Eskişehirspor deplasmanında takımdaki yerlerini alabileceği açıklandı. Bu arada yönetim Antalya kampına katılan, kamp dönüşü de takımla çalışmalarını sürdüren Erkut Şentürk'e transfer görüşmesi yapması için izin verildi. Erkut, 2'nci Lig'den bazı kulüplerin kendisiyle ilgilendiğini ve bu takımlarda forma şansı bulmasının daha kolay olduğunu  belirterek kırmızı beyazlılara veda etti. Transfer yasağını kaldırmak için 1.3 milyon TL'ye ihtiyaç duyan Balıkesirspor'da yönetim kaynak arayışını sürdürüyor

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