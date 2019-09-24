Balıkesirspor - Vanspor: 0-1

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakasında Vanspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Vanspor'u Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda konuk etti. Deplasman ekibi, 49'uncu dakikada Murat Behram'ın kaydettiği gol ile ev sahibi Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin ardından Vansporlu futbolcular galibiyeti doyasıya kutladı.