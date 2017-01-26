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Balıkesirspor'un rakibi Giresunspor

BALIKESİRSPOR, TFF 1'inci Lig'de 19'uncu hafta açılış maçında yarın Giresunspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Erkan Özdamar, Engin Erdem ve Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsü yönetecek....

Balıkesirspor'un rakibi Giresunspor
BALIKESİRSPOR, TFF 1'inci Lig'de 19'uncu hafta açılış maçında yarın Giresunspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Erkan Özdamar, Engin Erdem ve Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsü yönetecek.
TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek karşılaşmanın biletleri kapalı tribün birinci kategori 50, ikinci kategori 20, maraton 10 ve kale arkası 7.5 TL'den satılacak.
2017'de ilk kez seyircisinin karşısına çıkacak kırmızı beyazlı ekipte cezası biten Eray takımdaki yerini alabilecek. Üst gruptan kopmamak için kazanmak zorunda olduklarını söyleyen Balıkesirspor teknik direktörü Can Cangök, "Taraftarımızın desteği ile haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz" dedi. Balıkesirspor haftaya 24 puanla 9'uncu sırada girerken, 27 puanı bulunan Giresunspor ise 5'inci basamakta bulunuyor.

           

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