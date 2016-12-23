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Balıkesirspor'un rakibi Elazığspor

TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Elazığspor'u misafir edecek. Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Kırmızı beyazlılarda Muhammet ve Oğuz dışında...

Balıkesirspor'un rakibi Elazığspor
TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Elazığspor'u misafir edecek. Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Kırmızı beyazlılarda Muhammet ve Oğuz dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise kapalı tribün 1. kategori 50 TL, kapalı tribün 2. kategori 20 TL, maraton 10 TL ve kale arkaları da 7.5 TL olarak belirlendi.
Teknik direktör Can Cangök Elazığspor'u mağlup ederek devreye üst sıralarda girmeyi amaçladıklarını söyledi. Taraftardan destek beklediklerini vurgulayan Cangök, "Elazığspor iyi bir takıma sahip ancak kendi sahamızda mutlaka rakibimizi mağlup etmeliyiz" yorumunu yaptı. İki takım bugüne dek 6 maçta karşı karşıya geldi. Balıkesirspor 2 kez rabini yenmeyi başarırken, Elazığspor da yine 2 defa sahadan galibiyetle ayrıldı. İki taraf 2 müsabakada da eşitliği bozamadı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BALIKESİRSPOR ATKISI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Balıkesir'deki Ardıçtepe Barajı'nın da aralarında olduğu 151 yatırımı hizmete açarken, Balıkesirspor atkısı taktı. Erdoğan'ın bu jesti sonrası Balıkesirspor kulübü, resmi sitesinden yayınladığı atkılı fotoğrafları "Cumhurbaşkanımıza yakıştı" başlığıyla duyurdu.
Balıkesirspor kulübü açılışa atkı ile giden, bu atkıyı önce Başbakan Binali Yıldırım'a ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a da kulübe verdiği destek için teşekkür etti.

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