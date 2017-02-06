Balıkesirspor'un derdi gol

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Balıkesirspor'da teknik direktör Can Cangök, gol yollarındaki sorunu çözmeleri gerektiğini söyledi. Ligin ikinci yarısında oynadığı iki maçı da kaybeden kırmızı beyazlı ekip, kupa maçları nedeniyle verilen arada Bursaspor'la oynadığı hazırlık karşılaşmasından da 1-0 mağlup ayrıldı.

Bursaspor yenilgisini sorun etmediklerini söyleyen Cangök, "Bizim için iyi bir antrenman maçı oldu. Göztepe deplasmanının provasını yaptık. Ancak 5-6 net pozisyona girmemize rağmen değerlendiremedik. Bu pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Gol yollarındaki problemi maça kadar ortadan kaldırmalıyız" dedi.