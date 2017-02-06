Balıkesirspor'un derdi gol

Bursaspor yenilgisini sorun etmediklerini söyleyen Cangök, "Bizim için iyi bir antrenman maçı oldu. Göztepe deplasmanının provasını yaptık. Ancak 5-6 net pozisyona girmemize rağmen değerlendiremedik. Bu pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Gol yollarındaki problemi maça kadar ortadan kaldırmalıyız" dedi.
Bursaspor yenilgisini sorun etmediklerini söyleyen Cangök, "Bizim için iyi bir antrenman maçı oldu. Göztepe deplasmanının provasını yaptık. Ancak 5-6 net pozisyona girmemize rağmen değerlendiremedik. Bu pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Gol yollarındaki problemi maça kadar ortadan kaldırmalıyız" dedi.