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Balıkesirspor'un deplasman kabusu

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Eskişehirspor deplasmanında güçlü rakibine 3-2'lik skorla boyun eğen Balıkesirspor'un dış saha kabusu devam etti,. Bu sezon gurbette oynadığı 9 müsabakada sadece 2 galibiyet alabilen kırmızı beyazlı ekip,...

Balıkesirspor'un deplasman kabusu
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Eskişehirspor deplasmanında güçlü rakibine 3-2'lik skorla boyun eğen Balıkesirspor'un dış saha kabusu devam etti,.
Bu sezon gurbette oynadığı 9 müsabakada sadece 2 galibiyet alabilen kırmızı beyazlı ekip, diğer 7 maçın 3'ünde berabere kalıp, 4'ünde mağlup oldu. 9 deplasmanda 18 puan kaybedip 9 puan toplayabilen Balıkesirspor, kendi sahasındaki 9 maçta ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 15 puan elde etti.
Öte yandan Eskişehirspor mağlubiyetiyle puan cetvelinde 9'uncu sıraya kadar gerileyen kırmızı beyazlı ekip, cuma günü kendi sahasında oynayacağı Giresunspor randevusundan 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. İç sahadaki son maçında 24 Aralık 2016'da Elazığspor'u 4-0 yenen Balıkesirspor, 34 gün sonra taraftarıyla buluşmuş olacak. Giresunspor müsabakası, Balısesirspor'un 2017'de evindeki ilk maç olacak.

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