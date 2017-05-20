Balıkesirspor-Ümraniyespor: 3-1

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Erkan Engin (xxx) Özgür Ertem (xxx) Emin Yıldırım (xxx)

BALIKESİRSPOR: Asil Kaan (xx) - İbrahim (xx), Cüneyt (xx), Oğuzhan (xx), Bülent (xx) (Dk. 76 Burak xx), Eray (xxx) (Dk. 66 Emre xx), İshak (xxx), Şaban (xx) (Dk. 61 Akcan Deniz xxx), Çağatay (xx), Doğa (xx), Rahmi Anıl (xx)

ÜMRANİYESPOR: Metin (xx) - Oğuz (xx), Mustafa (xx), Tarık (xx), Mehmet (x) (Dk. 59 Bulut xx), Salifu (xx), Samet (xx), Bahadır (x) (Dk. 68 Otoo xx), Emircan (xx) (Dk. 76 Merthan xx), Mücahit (xx), Abdullah (xx)

GOLLER: Dk. 56 Samet (Ümraniyespor), Dk. 65 Cüneyt, Dk. 83 Emre Akkaş, Dk. 90 Akcan Deniz (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Dk:78 Mustafa (Ümraniyespor)

TFF 1'inci Lig'de hiçbir iddiası bulunmayan iki takımın Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki randevusunda Ümraniyespor'u 3-1 yenen Balıkesirspor, sezonu galibiyet sevinciyle noktaladı. 56. dakikada Samet'in golüyle 1-0 geriye düşen kırmızı beyazlı ekip 65'inci dakikada Cüneyt, 83'üncü dakikada Emre Akkaş ve 90'ıncı dakikada Akcan Deniz'le tabelayı lehine çevirdi. Balıkesirspor bu sonuçla 2016-2017 futbol sezonunu 42 puanla 9'uncu sırada, Ümraniyespor ise 48 puanla 8'inci sırada bitirdi.

13. dakikada Eray'ın ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Doğa'nın sert vuruşu yan filelerde kaldı.

29. dakikada Emircan'ın defansın arkasına attığı pasla buluşan Abdullah, kaleci Asil Kaan'ın açıyı iyi kapatmasıyla mutlak bir golü kaçırdı.

31. dakikada Emircan'ın ceza yayı üzerinden sert şutu kaleci Asil Kaan'da kaldı.

56. dakikada konuk takım öne geçti. Emircan'ın ara pasında kaleci Asil Kaan ile karşı karşıya kalan Samet, plase bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

65. dakikada Balıkesir skoru eşitledi. Cüneyt'in kullandığı serbest vuruş defansa çarpıp kaleci Metin'i kontrpiyede bırakarak ağlara gitti: 1-1.

83. dakikada Bal-Kes skor üstrlüğünü yakaladı. Akcan Deniz'in pasıyla buluşan Balıkesirspor'un genç umudu Emre Akkaş durumu 2-1 yaptı.

85. dakikada Bulut'un penaltı noktası üzerinden yaptığı plaseyi Asil Kaan iyi bir refleksle yatarak bloke etti.

90. dakikada Burak'ın soldan taşıyıp arka direğe kestiği topu ağlara gönderen Akcan Deniz skoru 3-1 olarak ilan etti.

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