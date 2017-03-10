Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da helikopter düştü !
İstanbul'da helikopter düştü !
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik yaptığı iddiası
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik...
Güney Kore Cumhurbaşkanı Park, Anayasa Mahkemesi'nce azledildi
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı Park'ı azletti

Balıkesirspor-Ümraniyespor 26 Mart'ta karşılaşacak

TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında 14 Ocak 2017'de yapılması gereken ancak Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nın zemini uygun olmadığı için ertelenen karşılaşmanın 26 Mart Pazar günü oynanacağı açıklandı. Yine...

Balıkesirspor-Ümraniyespor 26 Mart'ta karşılaşacak
TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında 14 Ocak 2017'de yapılması gereken ancak Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nın zemini uygun olmadığı için ertelenen karşılaşmanın 26 Mart Pazar günü oynanacağı açıklandı. Yine Belediye Şehir Stadı'nda gerçekleşecek zorlu randevu saat 13.00'te başlayacak.
Öte yandan haftayı Sivasspor deplasmanında geçirecek kırmızı beyazlı ekip, bu maçı kazanıp geçen hafta iç sahadaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında kaybettiği 2 puanı telafi etmeyi hedefliyor. Zirve yarışında büyük önem taşıyan zorlu 90 dakikayı Süleyman Abay yönetecek, Abay'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Oktay Önge yapacak. 

       

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.