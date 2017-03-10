Balıkesirspor-Ümraniyespor 26 Mart'ta karşılaşacak

Öte yandan haftayı Sivasspor deplasmanında geçirecek kırmızı beyazlı ekip, bu maçı kazanıp geçen hafta iç sahadaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında kaybettiği 2 puanı telafi etmeyi hedefliyor. Zirve yarışında büyük önem taşıyan zorlu 90 dakikayı Süleyman Abay yönetecek, Abay'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Oktay Önge yapacak.
Öte yandan haftayı Sivasspor deplasmanında geçirecek kırmızı beyazlı ekip, bu maçı kazanıp geçen hafta iç sahadaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında kaybettiği 2 puanı telafi etmeyi hedefliyor. Zirve yarışında büyük önem taşıyan zorlu 90 dakikayı Süleyman Abay yönetecek, Abay'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Oktay Önge yapacak.