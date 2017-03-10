Balıkesirspor-Ümraniyespor 26 Mart'ta karşılaşacak

TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında 14 Ocak 2017'de yapılması gereken ancak Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nın zemini uygun olmadığı için ertelenen karşılaşmanın 26 Mart Pazar günü oynanacağı açıklandı. Yine Belediye Şehir Stadı'nda gerçekleşecek zorlu randevu saat 13.00'te başlayacak.

Öte yandan haftayı Sivasspor deplasmanında geçirecek kırmızı beyazlı ekip, bu maçı kazanıp geçen hafta iç sahadaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında kaybettiği 2 puanı telafi etmeyi hedefliyor. Zirve yarışında büyük önem taşıyan zorlu 90 dakikayı Süleyman Abay yönetecek, Abay'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Oktay Önge yapacak.