Balıkesirspor'u evlatları taşıyor

TFF 1'inci Lig'de üst üste Bandırmaspor ve Adana Demirspor'u mağlup eden Balıkesirspor'da Futbol Şube Sorumlusu Harun Atabay, kulübün kendi evlatlarıyla ayakta durduğunu söyledi.

Ligin 5'inci haftasında bu yana görev yapan Teknik Direktör Can Cangök ve yardımcılarının Balıkesirli olduğunu hatırlatan Atabay, altyapıdan birçok genci de takıma kazandırdıklarını söyledi. Harun Atabay, ara transferde takviye yapmadıklarını belirterek, "Muhammed Ali ve Oğuz sakatlıkları yüzünden sezonu kapattı. 3'ü yabancı olmak üzere 6 futbolcu da devre arası takımdan ayrıldı. Genç oyuncularımızı takıma monte ederek ligin yetiştirici kulüplerinden olduk" dedi.

Ligde iyi bir performans ortaya koyduklarını belirten Atabay, "21 maçta 38 gol atarak maç başına 1.8 ortalamıyı tutturduk. Yediğimiz 23 golle de kalemizi en az rakiplere açan ekiplerden biriyiz. Oynadığımız maçlarda yüzde 65 oranında topa en çok sahip olan, maç başı 459 pas ortalaması ile ligin en çok pas yapan takımıyız. Yüzde 81 ile ligin en isabetli pas yapan ikinci ekibiyiz. Oyuncularımız, kazandığı veya kaybettiği hiçbir maçı çirkinleştirmemiş, yerde yatmamış, topu tribüne vurmamıştır. İç ve dış sahada çıktığı her maçta tribününde taraftarı olan Balıkesirspor, seyirci ortalaması ile daima ligin ilk 3 kulübü arasında yer alıyor. Takımımız, oynadığı seyir zevki, temposu yüksek ve pozitif futbol sayesinde, taraf olmayanların da maçlarını takip ettiği bir takım haline geldi. Ancak kamuoyu Balıkesirspor'u hak ettiği kadar konuşmuyor" ifadelerini kullandı.

OKAN DÖNÜYOR

Balıkesirspor'da iki haftadır sakatlığı nedeniyle oynamayan sağbek Okan Alkan, Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte takıma dönmeye hazırlanıyor. Son antrenmanlara katılan Okan'ın iyileşmesi Teknik Direktör Can Cangök'ün de yüzünü güldürdü. Cangök, "Okan, oyun sistemimiz için çok önemli bir oyuncu. Futbolcumuzun Yeni Malatya maçına yetişeceğini düşünüyoruz" dedi.